В Челябинске третий день ищут 12-летнего подростка

В Челябинске третьи сутки разыскивают 12-летнего подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученик 6 класса школы № 87 22 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся.

По данным ГУ МВД России по Челябинской области, ребенок вышел из дома №65 по улице Молодогвардейцев.

Приметы мальчика: рост 140-145 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные средней длины, одет в черную куртку с капюшоном, джинсы синего цвета, черные кроссовки, черную шапку с белой надписью «Adidas». На вид подростку 14 -15 лет.

Всех, кто видел пропавшего или что-либо знает о нем, просят позвонить в дежурную часть ОП «Калининский» по телефонам 772-14-14, 772-14-32.

Челябинск, Павел Зварзин

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