Доходы южноуральского бюджета выросли на 6,8 млрд рублей

Доходы бюджета Челябинской области выросли на 6,8 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по поручению губернатора Бориса Дубровского правительство области и министерство финансов продолжают работу по увеличению наполняемости бюджета и сокращению дефицита. «Мы работаем все четыре года на эту задачу. Снижаем долговую нагрузку. Это очень важно, – подчеркнул губернатор Борис Дубровский. – Достаточно сказать, что к примеру, в 2015 году только на обслуживание государственного и муниципального долга было направлено более 1,8 млрд рублей, в 2016 году – почти 900 миллионов, в 2017 году – уже меньше 200 миллионов. В 18 году мы не имеем коммерческих кредитов».

Сегодня депутаты областного парламента приняли изменения в закон о бюджете на 2018 год.

«Согласно внесенным поправкам, доходы региональной казны увеличены на 6 млрд 86,3 млн рублей, в том числе в связи с уточнением прогноза собственных поступлений предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета на 5 млрд 651,2 млн рублей. Плановый дефицит областного бюджета сокращен на 5 млрд 651,2 млн рублей», – пояснил министр финансов области Андрей Пшеницын.

С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2018 год составляют 161 млрд 736,6 млн рублей, расходы – 166 млрд 352,5 млн рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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