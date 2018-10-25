В центре Челябинска закрывают движение на оживленном перекрестке

В Челябинске закроют движение на одном из оживленных перекрестков в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Челябинской области, в связи с ремонтом дорожного покрытия с 22:00 25 октября до 6:00 31 октября будет ограничено движение транспорта на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Курчатова.

В этот же период на данном участке с 23:00 и до 6:00 будет останавливаться движение трамваев.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.10.18

Доходы южноуральского бюджета выросли на 6,8 млрд рублей. / В Челябинске третий день ищут 12-летнего подростка. / Слишком много праздников: Жириновский предложил оставить в календаре только три «красных» дня. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»