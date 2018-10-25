На Южном Урале откроется 19 современных кинотеатров

До конца года в Челябинской области откроется 19 современных кинотеатров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, при поддержке Фонда Кино, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и муниципальных властей в регионе в этом году уже открыто 5 современных кинозалов. Сегодня встречают первых зрителей 3D-кинотеатры в Карталах и Варне. До конца года еще 12 территорий получат возможность наравне с жителями крупных городов смотреть кинопремьеры в высоком качестве.

С 2015 года Фонд Кино осуществляет программу поддержки кинотеатров для субъектов Российской Федерации. В рамках проекта на конкурсной основе выделяются средства для реконструкции и переоборудования кинозалов. Каждый населённый пункт имеет возможность получить внебюджетный целевой взнос в размере 5 млн. рублей. Челябинская область благодаря поддержке властей и государственному киноцентру им. С.А. Герасимова занимает второе место в России и первое в УрФО. Только в этом году в регионе откроется 19 кинозалов. 5 уже открылись: в Пласте, Кусе, поселке Красногорском, Увелке и Нязепетровске.

«За три года нам удалось с помощью федеральной программы обновить более 30 кинозалов. Жители малых и средних городов региона могут наряду с челябинцами смотреть премьеры в день старта проката. Наша задача чтобы современные кинотеатры с хорошим оборудованием появились во всех райцентрах и крупных населенных пунктах», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Сегодня первых зрителей встречает дворец культуры «Планета» в селе Варне. Здесь за счет муниципального бюджета отремонтирован кинозал, а на средства федерального транша приобретено спецоборудование, позволяющее транслировать фильмы HD-качества, а также киноленты в формате 3D. Кроме того, установлены комфортные кресла для зрителей. Кинотеатр рассчитан на 430 мест. Новую жизнь он начнет с показа фильма «Движение вверх». Первый сеанс для приглашенных зрителей будет бесплатным. В дальнейшем показы будут проходить ежедневно по 4 сеанса в день, стоимость билетов составит 120―200 рублей.

У жителей Карталов сегодня двойной праздник: в доме культуры «40 лет Октября» вместо полуразрушенного концертного зала открыт кинотеатр, а также отремонтировано здание самого ДК. Из муниципальной казны на ремонт учреждения было выделено 1,4 млн руб. Для карталинцев появление кинотеатра – историческое событие, так как киноустановки в районе были закрыты в 1997 году. С тех пор для просмотра киноновинок приходилось ездить в областной центр. Теперь современный кинотеатр, оборудованный по последнему слову техники, появился в шаговой доступности. Кроме того, перед домом культуры заасфальтировали и облагородили площадь. По ожиданиям местных властей, ДК станет центром притяжения молодежи и семей с детьми.

До конца года жители еще 12 сёл и городов Челябинской области получают возможность одновременно с москвичами и петербуржцами в одинаковом качестве увидеть премьеры отечественных и зарубежных фильмов. Кинотеатры будет открыты в Агаповке, Троицке, Катав-Ивановске, Симе, Южноуральске, Чебаркуле, Аргаяше, селе Миасском, в Верхнеуральске, Межозёрном, а также два кинозала в Аше.

Важно, что преобладать в афише будут фильмы отечественного производства. Такие, которые учат любить Родину, формируют чувство гордости за страну, прививают нравственные ценности».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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