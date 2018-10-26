Челябинцы не смогли поделить миллион, полученный за поцелуй

В Челябинске разгорелся вeauty-скандал: горожане не смогли поделить миллион, полученный за поцелуй.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, одна из челябинских визажистов решила принять участие в конкурсе «Поцелуй на миллион». Она выполнила все необходимые условия: приобрела помаду определенной торговой марки и выложила видеоролик на своей странице в Instagram. Для производства видеоролика она обратилась за помощью к знакомым: один из них выступил в роли сценариста, режиссера и монтажера, другой – в роли оператора, третья – в роли модели.

Челябинска выиграла конкурс и получила денежный приз 1 миллион рублей (за вычетом 350 тысяч рублей в качестве налога). После оглашения результатов конкурса она отдала изготовителям ролика по 20 тысяч рублей в качестве оплаты их услуг. Те сочли, что имеют право на гораздо большее вознаграждение и обратились в суд, потребовав взыскать с победителя конкурса более 300 тысяч рублей в пользу каждого.

Визажист выдвинула встречный иск, попросив признать автором видеоролика ее. Советский районный суд отказал всем истцам в удовлетворении их требований. Истцы обжаловали этот вердикт, настаивая на взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на аудиовизуальное произведение и компенсации морального вреда.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила решение первой инстанции без изменения.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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