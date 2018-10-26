Учителя танцев обвиняют в домогательствах к 7-летней девочке

Преподавателя школы танцев из Магнитогорска обвиняют в действиях сексуального характера в отношении малолетнего.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инциденте стало известно со слов 7-летней девочки, которая рассказала, что в подъезде дома к ней приставал «дядя». Мужчину задержали.
Возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 26.10.18
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