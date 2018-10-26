Зима близко: на Урале ожидаются снег и мороз

На Южном Урале резко похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Челябинской области будет тепло: на юге воздух может прогреться до +19 градусов, в Челябинске – до +16.

Но уже 27 октября похолодает: днем столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов, а в горах ожидается не более +2.

Дневные положительные температуры продержатся до понедельника. А во вторник, 30 ноября, на севере области уже ожидается -4, в Челябинске -2, на юге – около 0. Пойдет снег. Новая оттепель ожидается только к следующим выходным.

Челябинск, Павел Зварзин

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