Жители арендных домов получат солидную компенсацию

Сегодня на заседании правительства Челябинской области по решению губернатора Бориса Дубровского утвержден порядок выплаты компенсации южноуральцам, проживающим в так называемых арендных домах. Размер компенсация составит 70% от платы за жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2015 году глава региона объявил о запуске пилотного проекта по строительству арендных домов. На эти цели из областного бюджета было выделено 129,2 млн рублей.

«Дома социального найма строятся, прежде всего, для семей, которые в силу разных причин пока не могут приобрести жилье самостоятельно. Стоимость аренды таких квартир значительно ниже рыночной. На мой взгляд, это очень важный социально значимый проект, поэтому мы будем развивать рынок социального арендного жилья», – отметил губернатор Борис Дубровский.

Теперь получить компенсации за аренду социального жилья в размере 70% от его стоимости смогут семь категорий граждан. Это молодые и многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, а также участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Первый в регионе арендный дом для социального найма построен в Челябинске по улице Хохрякова, 6в. В нем 69 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Квартиры предоставляются по договору найма на срок от года до десяти лет. Получить их смогут челябинцы, которые не входят в категорию неимущих, но нуждаются в улучшении условий проживания и не могут себе позволить приобрести жилье по рыночным ценам даже с помощью льготных кредитов. Чтобы претендовать на квартиры в доме социального найма, необходимо встать на учет в качестве нуждающихся. Сделать это можно в городском комитете по управлению имуществом и земельными отношениями или в многофункциональном центре.

Плата за съем жилья в доме по улице Хохрякова, 6 в, составляет 104,34 рубля за квадратный метр без учета субсидии. В эту сумму входит расчёт за капремонт, техническое обслуживание дома, коммунальные платежи, а также учтена окупаемость проекта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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