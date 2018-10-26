В Челябинске и Магнитогорске откроются Кванториумы

В Челябинске и Магнитогорске до конца года откроются Кванториумы.

Задачу открыть до конца года современные детские технопарки перед социальным блоком правительства поставил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Первые Кванториумы будут образованы на базе Южно-Уральского государственного университета и Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, Челябинская область получила из федерального бюджета более 67,6 млн рублей на открытие Кванториумов в Челябинске и Магнитогорске. Создание сети детских технопарков является одним из мероприятий «дорожной карты» по реализации национальной технологической инициативы в России, в число пилотных регионов по реализации которой вошел наш регион.

«Детские технопарки с каждым годом будут давать все больше возможностей детям заниматься техническим творчеством. Молодые таланты смогут активно развиваться и участвовать в ведущих международных конкурсах. Кванториумы – это большой шаг в развитии дополнительного образования», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Сейчас в магнитогорском Кванториуме завершается ремонт помещений и устанавливается высокотехнологичное оборудование. В нем сформировано 36 групп – по 9 групп в каждом из четырех направлений: IT-квантум (информационные технологии, электроника и цифровизация), VR-квантум (виртуальная и дополненная реальность, 3D-моделирование, работа с изображениями и видео), Робоквантум (мехатроника и робототехника) и Хайтек-цех (САD-проектирование, современные технологии материалообработки с применением 3D-печати, лазерной резки, станков с ЧПУ).

«Мы ощутили большой к нам интерес, изначально получили свыше 700 заявок. Приняли около 500 ребят – школьников и учащихся колледжей, от 12 до 17 лет. Будущие воспитанники не только из Магнитогорска, но и близлежащих районов. На данный момент мы работаем с педагогами над планами занятий, выстраиваем цепочки кейсов», – рассказал руководитель Кванториума в Магнитогорске Александр Васильев.

Официальное открытие магнитогорского детского технопарка состоится в конце ноября.

В челябинском Кванториуме будет шесть направлений подготовки – робоквантум, авиаквантум, автоквантум, it-квантум, промышленный дизайн и Hi-Tech. Детский технопарк уже получил оборудование для IT-направления. В настоящее время в Кванториуме продолжаются ремонтные работы, чтобы до конца 2018 года принять первых учеников в новом образовательном пространстве. Записаться в детский технопарк, а также получить подробную информацию можно на сайте дома юношеского технического творчества Челябинской области, который стал региональным оператором «Кванториумов» на Южном Урале.

Кванториум – сеть современных технопарков для детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2017 году министерство образования и науки РФ одобрило заявку правительства Челябинской области на открытие детских технопарков в Челябинске и Магнитогорске.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.10.18

Жители арендных домов получат солидную компенсацию. / Прокуратура нашла нарушения в детсаду, где у детей воровали котлеты. / Сельхозпроизводители Южного Урала получат деньги на увеличение поголовья КРС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»