Жители нового челябинского микрорайона получили астрономические счета за капремонт

Жители нового челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» получили счета от регионального оператора капитального ремонта с суммами от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Астрономические суммы чиновники объяснили сбоем в межведомственном взаимодействии.

Вчера проблема обсуждалась в администрации Калининского района на общем собрании жильцов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый микрорайон включен в программу капремонта в 2016 году, но собственникам жилья сообщили об этом только в сентябре 2018 года – квитанциями на оплату образовавшего долга.

Напомним, после включения дома программу капремонта его собственники должны в течение 8 месяцев решить, будут они перечислять свои платежи на спецсчет или на счет регоператора. После этого начинают выставлять счета.

Почему, собственников не известили о включении домов в программу, а счета выставили только в прошлом месяце, хотя платежи начисляли полтора года, жильцам толком не объясняют, списывая все на неотлаженное взаимодействие мэрии и регоператора.

Многим жителям микрорайона начисли платежи и за период, когда дом не был введен в эксплуатацию. В первую очередь, это касается обитателей так называемых «вставок», достроенных между возведенными ранее домами. Это тоже объяснили сбоем: у «старых» и новых зданий один адрес, поэтому всем начислили платежи с более раннего срока. В этом случае обещают сделать перерасчет.

А вот как быть тем, кто только что купил квартиру, а с него требуют долг более чем за год, пока не ясно: «Я купила квартиру в августе 2018 года у застройщика. По закону, в этом случае собственник платит за капремонт только с момента акта приёма-передачи квартиры, но счет мне выставили с марта 2017», – рассказывает челябинка.

Теперь жителям микрорайона предстоит решить, будут ли они открывать спецсчет и копить на ремонт своих новых домов, в противном случае все их платежи будут поступать регоператору и направляться на капремонты других зданий. В любом случае, оплатить выставленные многотысячные счета им придется.

Будут ли привлечены к ответственности нерасторопные чиновники, допустившие «межведомственный» сбой, не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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