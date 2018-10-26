В роддомах Челябинска перестали ставить прививку от туберкулеза

В роддомах Челябинска перестали ставить прививку БЦЖ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России на каждые 100 тысяч человек, согласно официальной статистике, приходится 20 больных с открытой формой туберкулеза, примерно половина из них – дети. Прививка против БЦЖ направлена на формирование иммунитета против этого заболевания. Первая доза вводится на 3 -7 сутки после рождения.

Ставят прививку, как правило, в роддомах, но в Челябинске возникли с этим проблемы.

«Новорожденным не делают обязательную прививку, в частных клиниках сообщают, что и не будут этим заниматься, так как им вакцину не дают. Некоторые уверяют, что такая ситуация длится уже два года», – сообщает «Первый областной».

В министерстве здравоохранения Челябинской области дефицит вакцины отрицают, утверждая что очередная партия поступила в регион на прошлой неделе и предлагают поставить не полученную в роддоме прививку в поликлинике по месту жительства.

Почему вакцинацию не проводят в роддомах, в ведомстве не уточняют.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.10.18

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