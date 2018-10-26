Челябинск оказался в числе худших городов России по качеству городской среды

Челябинск расположился в хвосте рейтинга крупнейших городов России по качеству городской среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Индекс качества городской среды» – это проект, одним из соавторов которого является Минстрой РФ, направлен на то, чтобы оценить город и понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях. Система оценки состоит из 30 индикаторов, каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды по одному из критериев. Данные для оценки берутся из баз Росстата и МВД, а также открытых источников и геоинформационных систем.

Анализ был проведен по 1 тысяче 112 городам. Для того чтобы не сравнивать несопоставимые населенные пункты, не расставлять их по порядку в соответствии с размером и уровнем бюджета, все города распределены по размерно-климатическим группам.

Челябинск входит в группу 15-ти крупнейших и занимает там третье место с конца.

Наибольшую оценку – 30 баллов – город получил за жилье и прилегающие пространства, 24 балла удалось набрать за социально-досуговую инфраструктуру, при этом разнообразие и современность этой среды оценены на единицу. Уличная инфраструктура оценена на 20 баллов (за экологичность и комфорт поставлены минимальные оценки).

За озеленение и водные ресурсы город получил 19 баллов, общественно-деловую среду – 18 баллов, общегородскую среду – 15. Во всех трех секторах современность, экологичность, разнообразие и комфорт находятся на низком уровне.

В целом Челябинску удалось набрать 126 баллов из 300 возможных, город отнесен к территориям с плохим состоянием городской среды. Хуже обстоят дела только в Омске и Перми.

Челябинск, Светлана Намская

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