Челябинцы потребовали открыть данные о качестве воздуха (ФОТО)

Челябинск присоединился к Всероссийской акции за открытые данные о качестве воздуха. Для города, практически постоянно окутанного смогом, доступность и оперативность подобной информации является жизненной необходимостью.

Как уже сообщал «Новый День», инициатором единых действий намечен выступил Greenpeace, потребовавший от Роспотребнадзора публиковать онлайн исчерпывающую информацию о загрязнении воздуха по всей России.

«Закон и нормативные акты обязывают ведомство информировать граждан о загрязнении атмосферного воздуха, однако в них не указано, в каком формате и объёме следует это делать. Из-за этого сейчас невозможно систематически, оперативно и в полном объёме получать эти данные, – отмечают инициаторы акции. – Чтобы такая возможность появилась, Роспотребнадзор должен внести в документы, регламентирующие информирование население о качестве воздуха, соответствующие изменения. Наилучшим образом данное требование достигается путем создания открытого и понятного электронного ресурса, например, в виде интерактивной карты на интернет-сайте, где будет доступна информация с задержкой не более 2 часов о приоритетных загрязнителях во всех районах города. Это позволит сделать вывод об источниках загрязнения воздуха в случае превышения предельных концентраций и принять срочные меры по снижению их воздействия».

К акции присоединились экологические движения Челябинска: сегодня в сквере имени Андреевского провели пикет активисты общественных движений «Стоп ГОК» и «Челябинск, дыши!».

Челябинцы выдвинули ряд своих требований:

1. Опубликовать данные по мониторингу воздуха и воды на Михеевском ГОКе и прилегающей к нему территории.

2. Опубликовать весь проект Томинского ГОКа, а также исполнить решения арбитражного суда Челябинской области о предоставлении проектной документации на общественную экологическую экспертизу.

3. Опубликовать полную и достоверную информацию о химическом составе отходов Томинского ГОКа.

Эти требования будут переданы Greenpeace для включения в общую резолюцию.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 26.10.18

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