На Южном Урале ожидается штормовой ветер

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 29 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный ветер – 25 м/с и более (что, согласно шкале Бофорта, соответствует сильному шторму), обильный мокрый снег, на юге области с дождем, сильное налипание мокрого снега на провода, в северной половине области установление временного снежного покрова, в горах сильная гололедица.
Отметим, что при ветре такой силы возможны значительные разрушения строений и вал деревьев.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 27.10.18
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