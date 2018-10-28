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Воскресенье, 28 октября 2018, 13:06 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале ожидается штормовой ветер

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 29 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный ветер – 25 м/с и более (что, согласно шкале Бофорта, соответствует сильному шторму), обильный мокрый снег, на юге области с дождем, сильное налипание мокрого снега на провода, в северной половине области установление временного снежного покрова, в горах сильная гололедица.

Отметим, что при ветре такой силы возможны значительные разрушения строений и вал деревьев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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