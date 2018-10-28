Атака Скорпиона. Гороскоп РИА «Новый День» на ноябрь 2018

В ноябре Солнце в первые две декады будет находиться в знаке Скорпиона, а 22 числа перейдёт к Стрельцу. Меркурий в течение всего месяца будет оставаться у Скорпиона, но с 17 ноября начнёт двигаться в обратном направлении. Венера, уже находясь в ретроспективной фазе движения, до 1 ноября будет у Скорпиона, а затем дойдёт до Весов. 16 ноября Венера вернётся к прямому движению и направится опять к Скорпиону. Марс до 16 ноября будет у Водолея, а потом уйдёт к Рыбам.

Солнце в Скорпионе пробуждает в людях властность, требовательность, нетерпеливость, склонность к агрессивному поведению и эмоциональной разрядке. В то же время оно воодушевляет на трудовые подвиги, воздействуя на их амбиции, стремление подтвердить свою значимость и способности. Солнце будет подталкивать к активности в стремлении утвердить свою точку зрения, подтвердить своё место в иерархии, либо подняться на ступень выше. Перейдя к Стрельцу, Солнце начнёт стимулировать совместную деятельность людей, усилит стремление помогать друг другу, а также подстегнёт интерес к новому, из-за чего в людях пробудится интерес к знаниям и общению.

При Меркурии в Стрельце люди будут стремиться к интеллектуальному сближению, проявлять общительность, любознательность, любопытство. Они в это время склонны строить грандиозные планы, рисковать, смотрят в будущее с оптимизмом. Это хорошее время для учёбы, повышения профессионального уровня, установления контактов, ведения переговоров.

Венера в Скорпионе остаётся эмоциональной и напряжённой в отношениях. В этот период она ощущает острую заинтересованность в партнёре, ни на секунду не может отвлечься, и на любое действие бурно реагирует любовью, ненавистью, ревностью. Под влиянием эмоций её действия могут быть неадекватны: она легко может причинить зло, желая добра, и добро, желая зла. Поэтому её партнёру придётся за ней следить так же тщательно, как следит она. При Венере в Весах люди стремятся к гармонии в отношениях, повышается их договороспособность, легче налаживаются контакты, быстрей прекращаются конфликты, находятся компромиссы.

Марс в Водолее стремится к организации коллективных действий ради общих интересов. Способствует началу нового дела, особенно, если оно прогрессивно, например, в нём используются новые технологии или оно нацелено на ещё не существующий результат. Перейдя к Рыбам, Марс привнесёт в действия таинственность, конспирацию, скрытность, чтобы завуалировать истинные мотивы действий. Под его влиянием текущие поступки людей непонятны, поскольку маскировкой они противопоставляют личные цели провозглашаемым открыто. Результаты действий могут быть неожиданными для всех, но совсем не обязательно плохими.

Овен

У Овнов-мужчин гороскоп на ноябрь преимущественно благоприятный, хотя в начале и конце месяца напряжённый аспект Венеры с Меркурием будет отвлекать от работы второстепенными обстоятельствами, и затруднять деловое общение. В основной профессиональной деятельности это влияние окажется заметным 2 – 3 и 29 – 30 ноября. Кроме того, промежуток 19 – 20 ноября, из-за Венеры и Солнца, не подходит для обращения к руководству по важным вопросам. На остальные дни прогноз положительный, наилучшим по результативности окажется период 4 – 13 ноября, когда Венера будет поощрять личную активность и инициативу Овнов. Вообще, в течение ноября гороскоп рекомендует больше внимания уделять одиночной, самостоятельной деятельности. Прогноз по коллективной работе в основном негативный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, за исключением тех же дней в начале и конце ноября. Месяц подходит для установления новых деловых связей, заключения договоров, совместной работы, а также обращения в официальные органы и юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью положительный. Благоприятный момент для расширения сферы делового сотрудничества, дальних поездок, командировок, начала новых проектов. Прогноз по финансам тоже позитивный, но в отдельные дни финансовые операции проводить не рекомендуется: по гороскопу 1, 9 – 10, 22 и 28 будут неудачными. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 9 – 10 и 23 – 26 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 19 – 20 ноября.

У Овнов-женщин гороскоп на ноябрь тоже преимущественно положительный. В течение почти всего месяца они будут находиться под благотворным воздействием гармоничного аспекта Сатурна с Меркурием, который усилит их интеллектуальную активность и поможет сконцентрироваться на наиболее важных вопросах. Период благоприятен для работы со сложными документами, для осуществления идей, планов, ведения переговоров, обращения к руководству, исследований, учёбы. Прогноз по выполнению основной работы полностью положительный, наилучшее время для деятельности – промежуток 4 – 27 ноября. На это же время гороскоп даёт положительную оценку коллективной работе, но и прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности благоприятный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 1 – 2, 18 – 20 и 29 – 30 ноября. Во всех трёх случаях напряжённые аспекты Венеры будут мешать ведению переговоров и совместным действиям, поэтому всё важное лучше перенести на другие дни. На остальное время прогноз положительный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже будет преимущественно успешным. Сложности, по гороскопу, возникнут 1 числа и в промежуток 25 – 29 ноября (незначительные). Прогноз по финансовой деятельности такой же. В промежуток 25 – 29 ноября не рекомендуется принимать самостоятельные решения, лучше действовать коллективно и на вторых ролях. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 15 ноября негативный, а далее положительный. Материальное положение благополучное, кроме промежутков 1 – 2, 19 – 20 и 29 ноября.

В первой декаде ноября у Овнов-мужчин в основной работе затруднения ожидаются 2 – 3 ноября, на остальные дни прогноз положительный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 1- 3 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью положительный. В работе с финансами затруднения возможны 1 и 9 – 10 ноября.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе полностью благоприятный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 1 – 2 ноября, а для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов неудачным окажется 1 ноября.

Во вторую декаду у Овнов-мужчин в основной работе сложности возникнут 19 – 20 ноября (на остальные дни прогноз положительный). Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность характеризуются как успешные.

У Овнов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз для основной работы. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 18 – 20 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой сфере благоприятный.

В третьей декаде у Овнов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 28 – 30 ноября. Для решения финансовых вопросов не подходят 22 и 28 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью благоприятный.

У Овнов-женщин полностью положительно характеризуется выполнение основных профессиональных обязанностей. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами неблагоприятен промежуток 29 – 30 ноября. В сфере финансов и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами незначительные осложнения могут возникнуть в период 25 – 29 ноября.

Телец

В ноябре, с 9 числа, Тельцы-мужчины окажутся подвержены негативному влиянию напряжённых аспектов Сатурна и Плутона, которое проявит своё действие при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. На это же время гороскоп рекомендуется отказаться от принятия самостоятельных решений в этой сфере и одиночной работы. Тельцы рискуют переоценить свои возможности. Не следует навязывать свои идеи и решения партнёрам и коллегам, так как это приведёт к ухудшению отношений или даже полному их разрыву. Желательно всю совместную деятельность ограничить начальным периодом месяца, и закончить её до 9 числа. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. Наилучший момент для работы – промежуток 4 – 12 ноября. Совместные действия с коллегами и руководством помогут достичь значительных результатов. Также в этот период возможны успешные преобразования в работе, удачное решение сложных хозяйственных, организационных, административных вопросов. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами на весь месяц благоприятный. Промежуток 4 – 12 ноября тоже отмечен как наилучший для деятельности. В это время возможны и эффективная совместная работа, и заключение выгодного контракта, и также это хороший момент для обращения в официальные органы и юридические организации. В финансовой сфере в течение месяца в работе будут возникать небольшие трудности, полностью положительно характеризуется только промежуток 1 – 3 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин гороскоп преимущественно благоприятный, но в отдельные моменты, в начале, середине и конце месяца ближние планеты будут влиять негативно. В основной работе это влияние скажется в первые дни, 1 – 3 ноября. В эти дни не следует продвигать собственные инициативы, начинать реформы, преобразования в работе, вступать в противостояние с руководством. Все важные вопросы лучше решить в последующие дни, когда ситуация станет благоприятной. Особенно положительный прогноз гороскоп даёт на промежуток 4 – 12 ноября, но и дальше, до конца месяца, Тельцы смогут работать успешно. Однако в течение всего месяца нежелательно проявлять лидерские качества и принимать на себя ответственность. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на весь месяц благоприятный. Наилучших результатов Тельцы достигнут в середине месяца, а точней, в промежуток 4 – 23 ноября. Юпитер и ближние планеты в это время активизируют интеллектуальные и деловые качества Тельцов, способствуя выполнению сложной работы, решению трудных вопросов и значительному продвижению в делах. При взаимодействии с далёкими партнёрами сложности возникнут в промежуток 9 – 15 ноября, а также практически вся третья декада окажется непригодной для деятельности. Поэтому всю важную работу лучше выполнить до 9 числа, и кроме того, кратковременного успеха можно достичь 16 – 21 ноября. Прогноз по финансам положительный, за исключением 1 – 3 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: сложности ожидаются 9 – 15 и 25 – 30 ноября. Материальное положение до 13 ноября благополучное, а далее неудовлетворительное.

В первой декаде ноября у Тельцов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 9 – 10 ноября. В сфере финансов положительно оценивается начало месяца, 1 – 3 ноября, в остальные дни ожидаются небольшие затруднения.

У Тельцов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и решения финансовых вопросов не подходит промежуток 1 – 3 ноября. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности ожидаются 9 – 10 ноября.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин сохраняется благоприятный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами, а также положительно оценивается финансовая деятельность. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью негативный.

У Тельцов-женщин положительно характеризуются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и сфера финансов. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами до 16 ноября негативный, а затем благоприятный.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей. В финансовой сфере ожидаются небольшие сложности. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами остаётся негативным.

У Тельцов-женщин сохраняется положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью отрицательный.

Близнецы

В ноябре в гороскопе у Близнецов-мужчин значительным влиянием обладают напряжённые аспекты Сатурна с Юпитером и Плутона с Венерой, поэтому прогноз трудно назвать благоприятным. Тем не менее, выполнение основной работы гороскоп характеризует как успешное практически для всего месяца. Только в промежуток 16 – 17 ноября Близнецы столкнутся с некими внешними препятствиями, преодоление которых окажется либо невозможным, любо потребует чрезмерных усилий. Рекомендуется в этот момент уступить обстоятельствам, отложив работу до более подходящего времени. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами пригоден промежуток 4 – 13 ноября. Затем ситуация испортится, и Близнецам придётся продвигаться вперёд, преодолевая трудности. При работе с далёкими партнёрами затруднения возникнут в промежутки 1 – 3 и 19 – 25 ноября. Здесь как раз и проявят себя указанные выше аспекты Сатурна и Плутона, из-за чего продвижение в работе окажется невозможным. Сотрудничество будет лучше перенести на последующие дни, а именно – на промежутки 4 – 18 и 26 – 30 ноября. Прогноз по финансовой деятельности на весь месяц неблагоприятный. Негативное влияние Венеры и Юпитера будет мешать проведению финансовых операций, поэтому ничего серьёзного лучше не предпринимать. Вообще, в этом месяце желательно, чтобы Близнецы плыли по течению, не противопоставляя свои идеи и планы ходу событий. Ситуация в доме, отношения с близкими до 12 ноября напряжённые, а в остальной период благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение до 19 ноября благополучное, а затем до конца месяца напряжённое.

У Близнецов-женщин Сатурн, Юпитер и Венера тоже будут оказывать преимущественно отрицательное воздействие. Они проявят себя в финансовой сфере и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Из-за них работа с далёкими партнёрами окажется невозможной в первой декаде, до 11 числа, и, кроме того, в промежуток 20 – 25 ноября Близнецы столкнутся с проблемами в деловых контактах, возможны осложнения в переговорах, нарушение или внезапное изменение договорённостей по вине партнёров или неких внешних обстоятельств. Ситуация станет благоприятной с 26 числа, поэтому, если будет возможность, важную работу желательно перенести на конец месяца. Для решения финансовых вопросов непригоден промежуток 4 – 17 ноября. Дольше ситуация станет лучше, но небольшие затруднения всё равно будут возникать до самого конца ноября. Негативная Венера не способствует принятию ответственных решений, Близнецы в этот период будут склонны к легкомыслию и поверхностности, поэтому в ноябре серьёзной работой самостоятельно лучше не заниматься. Прогноз по основной работе значительно более благоприятный. Здесь только в промежуток 15 – 17 ноября, из-за Сатурна, может произойти вмешательство внешних факторов, обстоятельств, препятствующих работе, в связи с чем, рекомендуется не планировать на эти дни ничего важного. Наилучший период для работы – до 14 числа. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами положительный, за исключением промежутка 1 – 2 ноября. Здесь наилучшим будет промежуток 3 – 14 ноября и, кроме того, в конце месяца, 27 – 30 ноября Близнецы тоже могут достичь существенного успеха. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 25 ноября преимущественно негативный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 13 – 23 ноября.

В первой декаде ноября у Близнецов-мужчин полностью положительно оценивается основная работа. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 1 – 3 ноября (на остальные дни прогноз положительный). Для работы с далёкими деловыми партнёрами тоже не подходит только 1 – 3 ноября, а прогноз по финансам, наоборот, на эти дни положительный, а на остальные негативный.

У Близнецов-женщин так же полностью положительный прогноз по основной работе, а для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 1 – 2 ноября. Финансовая деятельность будет успешной только 1 – 3 ноября, а прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью негативный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин в основной работе трудности ожидаются 16 – 17 ноября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами скорей положительный (хотя будут и небольшие затруднения). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 19 числа оценивается положительно, а на последние два дня – негативно. Прогноз по финансам отрицательный.

У Близнецов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе сложности возникнут 15 – 17 ноября. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами преимущественно благоприятный, а по финансам – до 18 ноября отрицательный, а на остальные дни положительный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин сохраняется положительный прогноз для основной работы. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидаются трудности. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами до 26 ноября оценивается негативно, а на остальные дни положительно. Прогноз по финансам остаётся отрицательным.

У Близнецов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз для основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами рекомендуется с 26 ноября. В сфере финансов затруднения ожидаются 22 – 23 и 29 – 30 ноября.

Рак

В ноябре гороскоп у Раков-мужчин в целом благоприятный, но в третьей декаде, с 25 числа, начнёт действовать напряжённый аспект Сатурна с Меркурием, который негативно отразится на деловых и интеллектуальных способностях, а также, вероятно, создаст внешние препятствия работе. Он проявится, прежде всего, в основной профессиональной деятельности, осложняя отношения в коллективе и затрудняя выполнение обязанностей. Период не подходит для обсуждения больших проектов, работы со сложными документами, проведения переговоров, а также для осуществления собственных идей, планов, одиночной работы, проявления лидерских качеств, принятия ответственности. Всю важную работу рекомендуется закончить до 25 ноября. Наилучший период – промежуток 4 – 13 ноября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами практически такой же: благоприятный и неблагоприятный периоды совпадают. В конце месяца нежелательно обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции и юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный. Хотя в третьей декаде Сатурн с Меркурием тоже дадут о себе знать, помехи будут незначительными. Возможны трудности, задержки с получением информации, нестыковки в совместной работе, но всё это больших проблем не создаст. Финансовая деятельность оценивается положительно: ситуация будет ровной, спокойной. 8 – 9 ноября не следует начинать ничего нового, не рекомендуется принимать внезапное решение. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные до 25 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 8 – 15 ноября. Материальное положение благополучное.

На Раков-женщин почти весь месяц (до 27 числа) будет воздействовать напряжённый аспект Плутона с Солнцем, который указывает на возникновение неких внешних обстоятельств, находящихся вне контроля Раков. По гороскопу, сложности ожидаются в коллективной деятельности: Ракам не следует проявлять свои лидерские качества, настаивать на своих идеях, заниматься вопросами распределения полномочий. Лучше действовать самостоятельно: прогноз по одиночной работе положительный. В основной деятельности ситуация будет благоприятной, никаких сложностей не ожидается, наилучший период для решения профессиональных задач – промежуток 4 – 13 ноября. Такой же прогноз гороскоп даёт по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Урана с Венерой создаст возможности для успешного продвижения в работе, установления новых деловых контактов или укрепления прежних связей, кроме того, возможны неожиданные позитивные события: Раки могут получить помощь со стороны, некую выгоду. Прогноз по финансовой деятельности в целом благоприятный, но в середине месяца, 13 и 15 – 17 ноября, Ракам следует воздерживаться от необдуманных поступков и избегать конфликтов. Эти моменты не подходят для деловых визитов и решения спорных вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный до 27 ноября. Материальное положение благополучное, за исключением промежутков 13 и 15 – 17 ноября.

В первой декаде ноября у Раков-мужчин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами 6 ноября возможны небольшие затруднения, а в финансовой сфере определённые трудности возможны 8 ноября.

У Раков-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности благоприятный.

Во второй декаде у Раков-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансам полностью благоприятный.

У Раков-женщин в сфере финансов трудности ожидаются 13 и 15 – 17 ноября. Прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный, но 14 – 15 числа возможны разногласия с партнёрами (скорей всего из-за денег).

В третьей декаде у Раков-мужчин с 25 ноября ожидаются проблемы в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности преимущественно благоприятный.

У Раков-женщин снова все прогнозы – по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансам – благоприятны.

Лев

В ноябре у Львов-мужчин в астрологическом фоне довольно много напряжённых аспектов, но в профессиональной деятельности заметно проявят себя только аспекты Меркурия с Марсом и Марса с Венерой в середине и конце месяца. В обоих случаях они предполагают повышенный эмоциональный фон и агрессивность в поведении, склонность к конфликтам и поспешным решениям. В основной профессиональной деятельности неблагоприятными для работы будут промежутки 2 – 3 и 13 – 21 ноября. В оба периода Львам рекомендуется отказаться от самостоятельных действий, а также от попыток реализовать свои идеи или проявить свои лидерские качества. Также это неподходящее время для решения спорных вопросов. Кроме того, в выходные 24 – 25 ноября не следует заниматься рабочими вопросами и наносить деловые визиты. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партёрами такой же: неподходящими для работы будут те же промежутки. Лучше всего дела будут идти 4 – 12 ноября. Аспекты Меркурия, Урана и Юпитера создадут благоприятные условия для разнообразной деятельности, включая обращение в официальные органы и юридические организации. В этот же период Львы смогут успешно проявить свои деловые качества. Прогноз по финансам полностью положительный до 13 числа. Во второй половине месяца сложности ожидаются в промежутки 13 – 15, 19 – 21 и 28 – 30 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 15 – 18 ноября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением начала месяца, 1 – 3 ноября. Материальное положение благополучное, но 13 – 15, 19 – 21 и 28 – 30 ноября ожидаются осложнения.

У Львов-женщин астрологический фон состоит преимущественно из гармоничных аспектов. Напряжённые аспекты проявят себя 4 – 6 и 10 – 13 ноября. В первом случае аспект Солнца с Луной временно испортит отношения с коллегами, вероятно, из-за административных или хозяйственных проблем. Во втором случае Марс и Солнце могут привести к противостоянию с сотрудниками или руководством по деловым вопросам. Следует избегать конфликтных ситуаций, не вступать в споры. Прогноз по основной деятельности положительный на весь месяц. Гармоничные аспекты Нептуна с Ураном и Луной усилят творческие способности Львов, помогут при решении хозяйственных, административных вопросов, создадут условия и для успешной самостоятельной работы, и для коллективной деятельности. Гороскоп даёт хороший прогноз по реализации своих деловых качеств. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже на весь месяц характеризуется как успешное. Наилучший период для работы – промежуток 4 – 12 ноября. Также этот момент благоприятен для обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Возможно получение помощи или поддержки со стороны. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами такой же. Положительно оцениваются перспективы командировки, дальней поездки. Для решения финансовых вопросов не рекомендуется 1 – 2 ноября – остальное время до конца месяца характеризуется как благоприятное. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 4 – 6 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 1 и 10 – 13 ноября. Материальное положение благополучное, за исключением 1 – 2 ноября.

В первой декаде ноября у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением 2 – 3 ноября. Финансовая деятельность характеризуется как полностью успешная.

У Львов-женщин прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже положительный. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 1 – 2 ноября.

Во второй декаде у Львов-мужчин, кроме 11 – 12 ноября, прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный. При решении финансовых вопросов сложности ожидаются 13 – 15 и 19 – 20 ноября.

У Львов-женщин прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности полностью благоприятный.

В третьей декаде у Львов-мужчин остаётся положительным прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами небольшие затруднения могут возникнуть 21 и 24 – 25 ноября. Для решения финансовых вопросов подходят только промежутки 22 – 24 и 26 – 27 ноября.

У Львов-женщин прогноз по всей деятельности – основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансам – положительный.

Дева

У Дев-мужчин в ноябре главные проблемы создаст напряжённый аспект Сатурна с Луной, который будет действовать с 7 по 27 ноября. Он повлияет на сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Вероятно, возникнут проблемы со старыми партнёрами: Девы могут столкнуться с последствиями нерешённых когда-то задач, недоделанных дел, неисполненных обязательств. Такие же сложности могут проявиться при обращении в официальные органы. Также это неподходящее время для решения юридических вопросов. Рекомендуется перенести работу на конец месяца или на следующий период. Прогноз по основной профессиональной деятельности полностью положительный. Но на всякий случай в воскресенье, 4 ноября, делами лучше не заниматься. В остальные дни, под влиянием гармоничных аспектов Венеры, Сатурна и Юпитера, Девы могут успешно реализовать свои деловые качества и существенно продвинуться в работе. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, хотя в первой и второй декадах ожидаются короткие периоды с трудностями: 1 – 4, 12 – 14 и 20 – 21 ноября Юпитер будет мешать Девам в работе. Рекомендуется не пытаться в эти дни добиваться успеха во что бы то ни стало. Скорей всего, Девы преувеличат свои возможности. Прогноз по финансам в целом положительный, но промежутки 1 – 2, 12 – 14 и 20 – 21 ноября не подходят для решения финансовых вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими большую часть месяца напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение оценивается положительно, но 2 – 3 и 15 – 16 ноября ожидаются трудности.

У Дев-женщин во второй половине месяца, точней, с 13 ноября, будет действовать напряжённый аспект Сатурна с Марсом. В этот период возникнут значительные и скорей всего непреодолимые препятствия в работе с местными деловыми партнёрами из-за неких внешних обстоятельств, возможно, из-за вмешательства посторонних лиц. Попытки Дев преодолеть сложности ухудшат ситуацию. Этот период не подходит для решения юридических вопросов, также не рекомендуется в это время обращаться в официальные органы. Кроме того, Девам, возможно, придётся сменить место работы, должность или направление деятельности (хотя существенного ущерба от этого, судя по гороскопу, они не понесут). В любом случае, на вторую половину месяца лучше ничего важного не планировать, а также в этот период избегать ответственности. Точно такой же прогноз гороскоп даёт для финансовой деятельности, поэтому всю ответственную работу желательно завершить до 13 ноября, или приостановить её и перенести на следующий месяц. Основная работа оценивается лучше, но и здесь сложности ожидаются в промежутки 1 – 3 и 16 – 21 ноября. Из-за негативного влияния Меркурия в эти периоды у Дев будут ослаблены интеллектуальные способности или они будут перегружены делами и информацией. Рекомендуется в это время сократить активность до минимума и переждать неблагоприятный момент. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 1 – 2 и 14 – 17 ноября. Не следует в эти дни давать обещания, начинать новую работу, а также желательно, чтобы Девы более реалистично оценивали свои возможности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 16 – 17 ноября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 1 – 2 и 13 – 14 ноября.

В первой декаде ноября у Дев-мужчин положительный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток до 7 ноября, а для взаимодействия с далёкими партнёрами, наоборот, непригоден период до 5 ноября. Прогноз по финансам, кроме 1 – 2 ноября, положительный.

У Дев-женщин основная работа оценивается негативно на промежуток 1 – 3 ноября, и положительно на остальные дни. Для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами не подходит 1 – 2 ноября. Финансовая деятельность характеризуется как успешная на всю декаду.

Во второй декаде у Дев-мужчин полностью отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и полностью положительный по основной работе. До 15 ноября не рекомендуются финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами.

У Дев-женщин для выполнения основной работы подходит только промежуток 11 – 15 ноября, для сотрудничества с местными деловыми партнёрами – промежуток 11 – 12 ноября. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами нежелательно 15 – 17 ноября. Прогноз по финансам преимущественно негативный.

В третьей декаде у Дев-мужчин практически полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется негативно до 28 ноября.

У Дев-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Выполнение основной работы характеризуется преимущественно как успешное. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами полностью отрицательный.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на ноябрь в профессиональном плане благоприятный. В астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты Солнца, ближних и дальних планет, что создаёт прекрасные возможности для значительного продвижения в работе практически по всем направлениям. Гармоничные аспекты Нептуна и Урана, а также Меркурия позволят Весам раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал, установить плодотворные отношения с новыми партнёрами и укрепить прежние связи. Период походит для заключения договоров, начала новые проектов, реорганизации производства. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на весь месяц. Наибольшие успехи ожидаются в первой декаде, но и далее, судя по гороскопу, Весы будут вполне эффективны. Скорей всего их успехи будут связаны с совместной деятельностью с местными деловыми партнёрам, поскольку прогноз по этому направлению деятельности почти такой же. В течение всего ноября не ожидается никаких проблем. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет полностью успешным до 10 ноября. Начиная с этой даты, Весы будут регулярно сталкиваться с небольшими затруднениями, вероятно, из-за их спешки и переоценки своих возможностей. Кроме того, гороскоп не рекомендует со второй декады действовать в одиночку, самостоятельно – он даёт положительный прогноз только для коллективной деятельности, поэтому в отношениях с далёкими партнёрами лучше уступить инициативу коллегам. Прогноз по финансам положительный, за исключением 1 – 2 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими в первую декаду благополучные, а затем неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений преимущественно негативный. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин в период с 7 по 20 ноября будет действовать напряжённый аспект Сатурна с Луной. На этот период Весам не рекомендуется одиночная, самостоятельная деятельность, и вообще, в ноябре следует отдать предпочтение коллективной работе. За исключением этого момента, прогноз на ноябрь можно считать благоприятным: определяющую роль в астрологическом фоне играют гармоничные аспекты Меркурия, Сатурна, Урана и Солнца. Она создадут благоприятные внешние условия для работы, а также стимулируют интеллектуальные способности Весов и их деловую активность. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на весь месяц положительный. Особенно хорошие условия возникнут 4 – 12 ноября: в это время, судя по гороскопу, Весы получат поддержку от коллег, руководства или посторонних лиц. Также возможны неожиданные благоприятные события. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное. Период подходит для установления новых деловых контактов, начала новой деятельности, а также для обращения в официальные органы и юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами также благоприятный, но 5, 20 и 25 – 26 ноября Весам следует проявить сдержанность и осторожность, не вовлекаясь в мероприятия, которые сулят быстрый успех. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 1 – 5 ноября. В остальные дни работа будет идти без помех. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 7 – 27 ноября напряжённые, а в начале и конце месяца благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное.

В первой декаде ноября у Весов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и взаимодействия с местными деловыми партнёрами. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами небольшие затруднения могут возникнуть 10 ноября. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 1 – 2 ноября.

У Весов-женщин также полностью положительный прогноз по основной работе и взаимодействия с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам отрицательный на 1 – 5 ноября и положительный на остальные дни. При взаимодействии с далёкими партнёрами некоторые затруднения возможны 5 ноября.

Во второй декаде у Весов-мужчин сохраняется положительный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами. При сотрудничестве с далёкими партнёрами могут возникать небольшие сложности. Прогноз по финансам благоприятный.

У Весов-женщин прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже остаётся благоприятным. Кроме того, положительно оцениваются и сфера финансов, и сотрудничество с далёкими партнёрами.

В третьей декаде у Весов-мужчин по-прежнему благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, а также по финансам. В работе с далёкими партнёрами сохранятся небольшие трудности.

У Весов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими (кроме 24 – 25 ноября) деловыми партнёрами, а также по финансовой деятельности.

Скорпион

В ноябре в астрологическом фоне у Скорпионов-мужчин в течение всего месяца будет действовать напряжённый аспект Урана с Меркурием, который негативно повлияет на интеллектуальные способности, затруднит работу с информацией, а также, возможно, создаст внешние помехи в виде разнообразных задержек, нестыковок, хаотичных действий. В основной профессиональной деятельности это проявится во второй половине месяца, точней, с 13 ноября. Однако до этой даты прогноз очень благоприятный. Скорпионы могут проявить свои деловые качества исключительно эффективно, если будут действовать совместно с коллегами. Главное, не увлечься и не преувеличить свои возможности, иначе это приведёт к недоразумениям или даже конфликту. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным до 24 ноября, правда, 20 числа возможен срыв в работе. Начиная с 24 ноября, и до конца месяца рекомендуется работу прекратить или свести к минимуму. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет неустойчивым по результату, и скорей неудачным, хотя и без значительных провалов. Не рекомендуется в этом месяце начинать новое дело, а также отправляться в командировку. Прогноз по финансовой деятельности тоже оставляет желать лучшего. В течение всего месяца Скорпионы будут достигать только разовых, кратковременных и незначительных успехов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 24 ноября благополучное, а затем до конца месяца неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин основные проблемы возникнут в третьей декаде, с 23 числа, из-за негативного влияния Сатурна. Оно проявит себя при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, в финансовой сфере и повлияет на профессиональное положение Скорпионов. Кроме того, судя по гороскопу, Скорпионам в третьей декаде следует воздержаться от коллективной деятельности и работать в одиночку. До указанной даты их деятельность будет вполне успешной, хотя в финансовой сфере сложности ожидаются ещё и 4, и 11 – 13 ноября. А при работе с далёкими партнёрами небольшие проблемы могут возникнуть в промежуток 7 – 9 ноября. В это время лучше проявить осторожность. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на весь месяц. При этом первая его половина, особенно, промежуток 4 – 13 ноября, окажется более результативной. В первые две декады, под влиянием гармоничного аспекта Сатурна, Скорпионы могут существенно продвинуться в работе при условии концентрации сил и внимания и благодаря правильной организации деятельности. В это время Скорпионы либо получат значительную поддержку коллектива в своей работе, либо существенную помощь окажут знакомые. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами тоже благоприятный, и тоже первая половина месяца лучше второй. Возможно, местные партнёры предложат некий план, который окажется лучше того, что предполагалось Скорпионами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 2 – 3 и 14 – 16 ноября ожидается напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 17 ноября негативный, а далее положительный. Материальное положение благополучное.

В первой декаде ноября у Скорпионов-мужчин полностью благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и основной работе. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуется преимущественно отрицательно.

У Скорпионов-женщин тоже полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В финансовой сфере некоторые затруднения возможны 4 ноября, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежутке 3 – 7 ноября.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин прогноз по основной работе положительный только для 11 – 12 и 16 ноября. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 20 ноября. Прогноз по финансам негативный. В работе с далёкими деловыми партнёрами осложнения могут возникнуть 15 – 16 и 20 ноября.

У Скорпионов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз для основной работы, сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов 11 – 14 ноября работа не рекомендуется.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный, за исключением 22 ноября. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются преимущественно отрицательно.

У Скорпионов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по основной профессиональной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, а работа с далёкими партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно.

Стрелец

В ноябре в астрологическом фоне у Стрельцов-мужчин значительное количество напряжённых аспектов сосредоточено в третьей декаде. Особенно неблагоприятным будет аспект Сатурна с Ураном, который повлияет на отношения с коллегами и партнёрами, что, судя по гороскопу, приведёт к отрицательным результатам при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, в финансовой сфере, а также ухудшит отношения в коллективе. В связи с этим, Стрельцам рекомендуется в ноябре и, особенно, в третьей декаде работать самостоятельно, в одиночку. Сотрудничество с далёкими партнёрами будет в целом успешным до 20 ноября, а затем желательно эту деятельность прекратить. Прогноз по финансам положительный только на начало месяца, до 5 ноября. Начиная с этой даты, никаких важных действий рекомендуется не предпринимать. В ноябре Стрельцам лучше сосредоточиться на выполнении основных профессиональных обязанностей и взаимодействии с местными деловыми партнёрами: гороскоп даёт полностью положительный прогноз по обоим направлениям. Для основной работы наилучшим будет период 4 – 22 ноября, а для сотрудничества с партнёрами – промежутки 4 – 12 и 18 – 26 ноября. В течение этого месяца возможна смена профессиональных интересов или постепенное изменение обстановки, которое впоследствии приведёт к поиску новых вариантов деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но в промежутки 2 – 3, 19 – 22 и 29 – 30 ноября ожидается напряжённость. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, за исключением 29 – 30 ноября. Материальное положение до 18 ноября благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин в профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Тем не менее, в первой декаде, до 9 ноября, на них будет воздействовать напряженный аспект Юпитера с Марсом, который отразится на финансовой деятельности, и это повлияет на профессиональный статус Стрельцов. Стрельцы могут принять необдуманное решение – переоценить свои возможности, не учесть некоторые обстоятельства или довериться обещаниям партнёров – и это приведёт к убыткам, потерям. По этой причине финансовыми вопросами рекомендуется заниматься крайне осторожно или перенести их решение на другое время. На остальные дни, за исключением 21 – 22 ноября, прогноз благоприятный. В указанный промежуток нельзя заключать сделку и производить траты. В остальных сферах деятельности ситуация благополучная. В основной профессиональной деятельности только 30 числа возникнет неподходящая для работы ситуация: в этот день нельзя делать ничего важного. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже будет успешным вплоть до 30 ноября. Наилучших результатов, по гороскопу, Стрельцы достигнут 4 – 12 ноября. А для работы с далёкими партнёрами лучшая декада – вторая, с 12 по 21 ноября. В остальное время успехов не будет, по крайней мере, заметных. Кроме того, 5 – 6 числа следует всячески избегать риска. Стрельцы в этот момент могут увлечься и совершить ошибку. Ситуация в доме, отношения с близкими до 23 ноября благополучные, а затем напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение тоже до 23 ноября благополучное, а затем неудовлетворительное.

В первой декаде ноября у Стрельцов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 5 – 6 ноября, а решать финансовые вопросы рекомендуется только 1 – 4 ноября.

У Стрельцов-женщин тоже полностью благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности подходит только 9 – 10 ноября. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения могут возникнуть 5 – 6 ноября.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин остаётся благоприятным прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и основной работе. Кроме того, положительно оценивается взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам отрицательный.

У Стрельцов-женщин во второй декаде вся деятельность – выполнение основных профессиональных обязанностей, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, решение финансовых вопросов – характеризуется как успешная.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин по-прежнему положительно оценивается основная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам и работе с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный.

У Стрельцов-женщин в основной работе затруднения могут возникнуть 30 ноября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются как преимущественно успешные.

Козерог

У Козерогов-мужчин гороскоп на ноябрь в профессиональном плане благоприятный. Главную роль в астрологическом фоне будут играть гармоничные аспекты ближних планет. Влияние напряжённых аспектов Юпитера с Марсом и Солнцем проявится в начале месяца, 1 – 4 ноября в сфере финансов. Козероги в этот период могут оказаться излишне самоуверенными, и пойти на неоправданный риск. Момент не подходит для заключения сделок, инвестиций, начала нового проекта, если это требует денег. Похожие ситуации могут возникнуть ещё и 11 – 14 и 20 – 21 ноября. В обоих случаях Козероги преувеличат свои возможности и попытаются действовать без предварительной подготовки. В финансовой сфере это грозит потерями. Напряжённый аспект Венеры с Сатурном отразится на отношениях Козерогов с коллегами и руководством. Поэтому в промежутки 6 – 12 и 20 – 27 ноября, судя по гороскопу, им лучше работать в одиночку. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. В период 4 – 12 ноября сложатся особенно благоприятные для работы условия, но и дальше, до 23 числа, Козероги вполне могут действовать с высокой эффективностью, и затем до конца месяца, хотя и с меньшими результатами, но тоже успешно. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. Совместная работа с далёкими партнёрами будет стабильной, спокойной, за исключением промежутка 3 – 4 ноября (выходные), когда Козерогам нельзя заниматься рабочими вопросами и спешить заключать договор. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное.

У Козерогов-женщин гороскоп тоже преимущественно благоприятный. Им так же рекомендуется в течение месяца действовать самостоятельно, в одиночку, хотя в середине ноября, 9 – 24 числа, коллективная работа будет успешной. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, но в начале месяца, 1 – 3 ноября, из-за напряжённых аспектов Юпитера, нежелательно начинать новое дело, давать обещания, подписывать документы. Далее Нептун, Меркурий и Юпитер обеспечат Козерогам возможность реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, а также помогут поддерживать рабочие отношения с коллегами и партнёрами. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятен на весь месяц. Гармоничный Уран создаст условия для расширения деловых связей, открытия новых перспектив, начала новых проектов. Также в это время возможно получение важной, полезной информации или неожиданные благоприятные события. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами больше подходит середина месяца: в первой и третьей декаде, из-за Сатурна с Венерой, Козероги столкнутся с некоторыми трудностями. Скорей всего возникнут некие объективные помехи, из-за которых отношения с партнёрами окажутся напряжёнными. Для решения финансовых вопросов не подходит первая декада, до 9 ноября. Здесь тоже будет мешать Венера, а также Юпитер. Период не подходит для серьёзной работы. Кроме того, в промежутки 13 – 15 и 20 – 21 ноября нельзя спешить с решениями: негативные аспекты Марса будут подталкивать Козерогов к неразумным действиям. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме промежутка 19 – 20 ноября. Материальное положение тоже благополучное.

В первой декаде ноября у Козерогов-мужчин полностью положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими партнёрами некоторые трудности ожидаются 3 – 4 ноября. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 1 – 4 ноября.

У Козерогов-женщин в основной работе затруднения возникнут 1 – 3 ноября. Прогноз по финансовой деятельности негативный на период 1 – 8 ноября и положительный на остальные дни. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются 4 – 6 ноября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью благоприятный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин остаётся положительным прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Кроме того, положительно оценивается работа с далёкими партнёрами. В финансовой сфере затруднения возможны 13 – 14 и 20 ноября.

У Козерогов-женщин благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов трудности возникнут 14 – 15 ноября.

В третью декаду у Козерогов-мужчин основная профессиональная деятельность, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, работа с финансами характеризуются как полностью успешные.

У Козерогов-женщин при взаимодействии с далёкими партнёрами трудности ожидаются в промежуток 24 – 29 ноября. Прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам положительный.

Водолей

В третьей декаде ноября, точней, с 17 ноября, на Водолеев-мужчин будет негативно влиять Сатурн в аспекте с Ураном. Он создаст значительные помехи при работе с далёкими деловыми партнёрами, а также создаст проблемы в отношениях с коллегами и окружающими людьми. Период не походит для расширения сферы деловых интересов, начала новых проектов, создания нового бизнеса, внедрения новых методов работы, приобретения техники, оборудования. В это время нежелательны командировки, дальние поездки, рекомендуется отложить заключение договоров. Прогноз для этого направления на предшествующие время тоже неблагоприятный, поэтому работу с партнёрами лучше отложить или свести к минимуму. В течение всего месяца предпочтение следует отдавать одиночной, самостоятельной работы. Для коллективных действий подходит только промежуток 4 – 12 ноября. Прогноз по финансовой деятельности положительный до 17 ноября и негативный, начиная с этой даты. Во второй половине месяца возможны неожиданные неприятные события. Лучше не рисковать. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный на весь месяц. Нептун и Меркурием и Уран с Марсом создадут условия для раскрытия творческих и интеллектуальных возможностей Водолеев и помогут достичь существенных успехов в работе. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются как благоприятные. Материальное положение благополучное, но 1 ноября следует проявить осторожность.

У Водолеев-женщин почти весь месяц, до 28 ноября, будет действовать напряжённый аспект Урана с Меркурием, которые ослабит интеллектуальные и творческие способности, а также создаст возможность неблагоприятного развития событий. Влияние этого аспекта проявится в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Правда, им будет противостоять гармоничный аспект Юпитера с Меркурием, который проявит себя в период 4 – 14 ноября. На это время он перекроет негативное влияние планет, и позволит достичь заметного успеха в работе. Этот промежуток подходит для заключения отложенного договора – рассчитанного на будущее, а также для расширения деловых интересов и установления новых контактов с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами благоприятен только до 24 ноября – дальше вступит в действие Сатурн, из-за которого гороскоп даёт резко отрицательный прогноз на конец месяца. В эти последние дни Водолеям лучше сосредоточиться на одиночной, самостоятельной работе, заниматься текущими делами, не начиная новых проектов. Прогноз по финансам благоприятный на весь месяц, однако, существенных успехов не ожидается: Водолеи должны будут ограничиться повседневной деятельностью. Для резкого продвижения в делах этот месяц не подходит. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные: в начале месяца, 1 – 4 ноября, возникнут сложности. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений скорей отрицательные. Материальное положение большей частью благополучное – затруднения возможны 1 – 3, 19 – 20 и 24 – 27 ноября.

В первой декаде ноября у Водолеев-мужчин положительно характеризуется основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный, а по финансовой деятельности – положительный.

У Водолеев-женщин положительно оцениваются сфера финансов и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 4 ноября отрицательный, а, начиная с этой даты, благоприятный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин остаётся благоприятным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 11 – 16 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Водолеев-женщин сохраняется благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами до 18 ноября характеризуются как успешные, а далее прогноз становится отрицательным.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин по-прежнему положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно и не рекомендуются.

У Водолеев-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в промежуток 24 – 27 ноября ожидаются затруднения. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами на 21 – 23 ноября положительный, а далее негативный. Прогноз по финансам благоприятный.

Рыбы

У Рыб-мужчин гороскоп на ноябрь в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Только сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами до 23 ноября оценивается в основном негативно – из-за напряжённых аспектов Меркурия с Юпитером, Марсом и Солнцем. В этот период Рыбы не будут иметь достаточного количества информации, поэтому их представления и планы по этому направлению деятельности окажутся расплывчатыми. Возможны хаотичные действия ради того, чтобы найти твёрдое основание для работы, попытки действовать наудачу, которые не будут успешными. Хотя отдельные разовые достижения возможны, Рыбам не следует ими обольщаться. Всю серьёзную работу лучше перенести на конец месяца. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. Здесь только 14 – 17 ноября, из-за Марса с Меркурием, Рыбы могут предпринять необдуманные поспешные действия, которые приведут к неудаче. Также в этот момент повышена опасность их агрессивного поведения и конфликта с коллегами. Наиболее благоприятный период для работы – первая половина ноября. Прогноз по финансовой деятельности до 14 ноября в основном негативный, а далее – положительный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – с самого начала и до конца месяца он положительный, причём большую часть времени, по гороскопу, условия для продвижения в работе будут исключительно благоприятными. Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением промежутка 14 – 17 ноября, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений до 23 ноября положительный, а затем негативный. Материальное положение благополучное.

На Рыб-женщин в течение всего ноября будет влиять напряжённый аспект Нептуна с Марсом. Для него характерна повышенная активность в сочетании с неадекватным представлением ситуации в условиях недостаточной информации. В таком состоянии Рыбы рискуют наделать много ошибок, поэтому им рекомендуется сдержанность и осторожность. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей отрицательный, за исключением промежутка 4 – 12 ноября. В этот период на них будет благотворно воздействовать Юпитер, с помощью которого они смогут продвинуться в работе. Также это подходящее время для организационных, административных преобразований, решения хозяйственных вопросов, укрепления отношений с коллегами и окружающими. Возможны продуктивные контакты с влиятельными людьми. Прогноз по финансовой деятельности тоже в основном отрицательный. Наилучший момент для финансовых операций – промежуток 18 – 24 ноября. В остальное время ничего важного лучше не предпринимать. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным в первой половине месяца, до 14 ноября, а затем ситуация испортится. Поэтому все важные вопросы желательно решить до указанной даты. Для взаимодействия с далёкими партнёрами, наоборот, лучше подходит вторая половина месяца, точней, период с 12 ноября. В этом направлении работа будет продвигаться всё лучше и лучше. По гороскопу, Рыбам в этом месяце лучше работать самостоятельно, в одиночку. Ситуация в доме, отношения с близкими до 14 ноября благополучные, а дальше до конца месяца напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном отрицательный. Материальное положение благополучное, но 15 – 18 ноября рекомендуется воздерживаться от расходов.

В первой декаде ноября у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается в основном отрицательно. Прогноз по финансовой деятельности отрицательный.

У Рыб-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе трудности ожидаются 1 – 3 ноября. Прогноз по финансовой деятельности отрицательный, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин гороскоп по-прежнему даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе трудности возникнут 14 – 17 ноября. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 11 – 13 ноября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно отрицательный.

У Рыб-женщин полностью положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам до 19 ноября негативный, а на оставшиеся два дня декады положительный. Для выполнения основной работы и взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 11 – 13 ноября.

В третьей декаде у Рыб-мужчин остаётся благоприятным прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Положительно оценивается основная работа и сфера финансов. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 21 – 22 ноября.

У Рыб-женщин благоприятный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности подходит только 21 – 24 ноября. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается преимущественно негативно. Прогноз по основной работе отрицательный.

Москва, Денис Вербицкий

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