Челябинец попал в больницу, решив объяснить маршруточнику, что тот не прав

Житель Челябинска попал в больницу, решив объяснить маршруточнику, что тот не прав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные на проспекте Ленина в районе отеля «Видгоф».

Маршрутка, резко рванувшая с остановки во второй ряд, подрезала иномарку, двигавшуюся в попутном направлении. Едва увернувшись от удара, водитель легковушки решил объясниться с маршрутчиком. Но получил удар в челюсть.

После этого водитель маршрутки пытался уехать с места происшествия, но, по словам очевидцев, владелец легковушки бросился ему наперерез и был сбит маршруткой.

Приехавшая на вызов полиция задержала маршруточника, водителя иномарки увезла скорая у него диагностировали перелом челюсти. Полиция начала доследственную проверку.

Обсуждая эту историю в соцсетях, большинство челябинцев возмущается поведением маршрутчиков вообще – как на дороге, таки по отношению к пассажирам, другие отмечают, что пострадавший сам нарвался, называя именно его зачинщиком скандала, переросшего в драку.

Многие винят в произошедшем чиновников, уничтожающих общественных транспорт и допускающих «беспредел» маршруточников.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.10.18

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