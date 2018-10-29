Дело чиновника, разрушившего муниципальную инфраструктуру, передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех южноуральцев, обвиняемых в крупной краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение, приведении в негодность объектов жизнеобеспечения, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в 2016 году заместитель руководителя муниципального учреждения «Городская служба заказчика» совместно с начальником отдела администрации Копейского городского округа, по версии следствия, обеспечили в электронном аукционе на выполнение работ по обрезке деревьев победу аффилированной организации, заключили фиктивный муниципальный контракт с МУ «Городская служба заказчика» на сумму около 318 тысяч рублей.

Несмотря на неисполнение обязательств, руководитель муниципального учреждения подписал акт выполненных работ, деньги были переведены на счет подконтрольной организации и исчезли. «Кроме того, заместитель руководителя МУ «Городская служба заказчика» как самостоятельно, так и при пособничестве третьего обвиняемого, занимающего должность исполняющего обязанности директора МУП «Управление благоустройства» и обещавшего скрыть следы преступления, совершил хищение труб теплосетей на различных объектах Копейска и имущества из помещения котельной, тем самым причинив муниципальному образованию Копейский городской округ Челябинской области, министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области и коммерческой организации ущерб на общую сумму свыше 9,4 млн рублей, – сообщают в прокуратуре. – При хищении имущества соучастники разрушили тепловую сеть и котельную, принадлежащие муниципалитету».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.10.18

Челябинец попал в больницу, решив объяснить маршруточнику, что тот не прав. / Атака Скорпиона. Гороскоп РИА «Новый День» на ноябрь 2018. / На Южном Урале ожидается штормовой ветер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»