В Челябинске женщина кинулась под трамвай

Из-за невнимательной челябинки остановили движение трамваев в Ленинском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 28 октября. Об этом сообщили горожане в интернет-сообществе «Челябинский транспорт».

По словам челябинцев, ЧП произошло около 19:00. Трамвай ехал на зеленый сигнал светофора, утверждают очевидцы, когда под него кинулась горожанка. Некоторые отметили, что, возможно, женщина была пьяна.

Впрочем, по словам других, ситуация оказалась проще. «Маршрутку она увидела и побежала на остановку, а на трамвай, как всегда, игнор – вот и результат», – рассказала одна из челябинок.

Женщину с травмами госпитализировали, а движение трамваев в Ленинский район остановили – вагоны следовали лишь до КБС. Спустя три часа работу электротранспорта восстановили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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