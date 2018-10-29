В Челябинске ввели карантин по бешенству

В спальном районе Челябинска объявили карантин по бешенству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области. Текст документа опубликован на сайте правительства региона.

Ограничительные мероприятия по бешенству животных установлены на территории квартала, ограниченного улицами Каслинская, Цинковая и Комсомольским проспектом. Угрожаемой зоной объявлен весь Курчатовский район областного центра.

По условиям карантина запрещены на проведение выводок и натаски собак на территории квартала, а также вывоз животных за его пределы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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