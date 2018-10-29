В Копейске автоледи отправила в кому семилетнего ребенка

В городе-спутнике Челябинска автомобилистка сбила на «зебре» ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 28 октября, в районе дома №31 по улице Кирова. Об аварии горожане сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, женщина, управлявшая автомобилем, сбила семилетнего мальчика. При этом наезд автоледи совершила, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

«От полученных травм ребенок впал в кому. Врачи поставили диагноз «отек мозга» и пока не дают никаких прогнозов. С мальчиком находится его мать. Ей сейчас очень тяжело», – рассказали копейчане.

Родственники мальчика ищут очевидцев ДТП. Всех, у кого есть какие-то сведения о случившемся, просят обратиться в ГИБДД Копейска по телефонам: 2-54-27 или 8-999-372-42-06.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.10.18

В Челябинске ввели карантин по бешенству. / В Челябинске женщина кинулась под трамвай. / Дело чиновника, разрушившего муниципальную инфраструктуру, передано в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»