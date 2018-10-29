Не расстались с комсомолом: в России отмечают 100-летие вечно молодых

В России отмечают 100-летие комсомола.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Февральская революция 1917 года усилила общественно-политическую активность молодёжи. В 1917 году в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический союз рабочей молодёжи (ССРМ). Появление организаций молодых большевиков в разных регионах страны привело к созданию общероссийской структуры – Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ).

29 октября 1918 года в Москве начался I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором было заявлено о создании РКСМ.

На Южном Урале первые организации рабочей молодёжи появились летом 1917 года в Златоусте, Катав-Ивановске, Миньяре, Уфалее. Эти организации были небольшими по численности и не контактировали между собой. Сначала они занимались исключительно просветительской работой, но постепенно втягиваясь в политическую борьбу.

Союз молодежи, объединивший эти разрозненные группы, появился в Челябинске в сентябре 1917 года. Разработкой необходимой документации по поручению Цвиллинга занимались в числе прочего Монаков и Агалаков (чьими именами впоследствии назовут улицы города). В Союз записалось около тридцати человек.

До лета 1919 года челябинскому Союзу пришлось действовать по большей части в подполье. Поэтому организационно южноуральский комсомол оформился лишь после восстановления советской власти – летом 1919 года.

В сентябре городская организация насчитывала около 500 комсомольцев. Через 50 лет – в 1968 году в Челябинской области насчитывалось 300 тысяч комсомольцев, а к моменту распада ВЛКСМ – около 500 тысяч.

В сентябре сентября 1991 года состоялся XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль комсомола исчерпанной и распустивший организацию.

Сегодня аббревиатуру ВЛКСМ использует партия «Коммунисты России», зарегистрировавшая в 2015 году Всероссийский ленинский коммунистический союз молодёжи.

В Челябинске к юбилею комсомола относятся трепетно, так как многие бывшие и нынешние сотрудники органов власти начинали свою карьеру в органах управления ВЛКСМ.

Например, первый губернатор Челябинской области Вадим Соловьев находился на комсомольской работе с 23 лет – до 1984 года, а потом перешел на партийную работу. Второй губернатор Петр Сумин занял освобожденную должность руководящую должность в комсомоле через пару лет после прихода на производство, а нынешний мэр Челябинска Евгений Тефтелев сразу после окончания вуза поступил на работу в аппарат Ленинского районного комитета ВЛКСМ Магнитогорска.

100-летие самой известной и большой молодежной организации России в Челябинске отметят по старинке: торжественным собранием и концертом.

Челябинск, Светлана Намская

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