На Таганае нашли хищный гриб

Сотрудники «Таганая» нашли на территории нацпарка плотоядный гриб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», новый для учреждения гриб – вёшенку оранжевую – обнаружили в ходе ежегодного подсчёта. Это уже 491 вид, учтенный в таганайских лесах.

Вёшенка оранжевая – поздний осенний гриб, который раньше в национальном парке не встречался. Также как собратья, он растет на валежнике, пнях и сучьях лиственных или хвойных деревьев. Из-за яркой «внешности» вёшенку оранжевую очень сложно спутать с другими видами. Кроме того, это гриб-«хищник».

«Вёшенки считаются «плотоядными», так как кроме древесных лигнина и целлюлозы употребляют нематод, при этом выделяя вещество, которое обездвиживает червя, гифы гриба опутывают его и поглощают», – рассказала научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа.

Оранжевая вёшенка считается условно-съедобной – у неё жёсткая консистенция и специфические вкус и запах. Кроме оранжевых, на Таганае встречаются вёшенки обыкновенные, устричные, нежные, осенние. В этом сезоне в ходе ежегодного подсчёта грибов в национальном парке учтено 45 новых видов. Это значит, что для развития грибниц в лесах Таганая созданы отличные условия.

К настоящему времени в национальном парке «Таганай» учтён 491 вид грибов. Из них 130 считаются съедобными, но лишь 10-15 видов собирают грибники. Это белый гриб, подберёзовик обыкновенный, подберёзовик чёрный (черноголовик), подосиновик красно-бурый, лисичка обыкновенная, маслёнок настоящий, валуй, груздь настоящий, груздь жёлтый (ельничный), опёнок осенний, рыжики еловый и сосновый, сыроежки, моховик, шампиньон.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.10.18

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