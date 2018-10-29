«Некоторые более равны, чем другие»: чиновников в очередной раз уличили в к роскоши

Южноуральских чиновников в очередной раз уличили в неоправданной тяге к роскоши. Список учреждений и органов местного самоуправления, неоднократно замеченных в приобретении дорогостоящих авто, необходимость которых вызывает сомнения, представили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Агаповского района Челябинской области в конце 2016 года приобрела бывший в употреблении BMW 2012 года выпуска стоимостью 1,5 млн рублей. В результате подержанный автомобиль пришлось постоянно ремонтировать, закупая для него дорогостоящие запчасти и расходные материалы.

Так, в 2017 году был заключен контракт на ремонт машин, в том числе BMW, стоимостью 230 тысяч рублей, а в 2018 году – стоимостью 350 тысяч рублей. Кроме того, для иномарки в текущем году закуплены зимние шины стоимостью более 90 тысяч рублей. Вопрос о целесообразности траты бюджетных средств на приобретение бывшего в употреблении элитного автомобиля, его последующих ремонтов и обслуживания остался без ответа.

Другой эпизод – приобретение 11 машин Toyota Camry правительством Челябинской области на сумму более 17,5 млн руб. Автомобили, по сообщениям СМИ, размещены в гараже на территории областной больницы №3, где недавно стояли машины скорой помощи, обоснованность таких рокировок также непонятна и вызывает ряд вопросов.

Зачастую «крутые» автомобили приобретают организации, учрежденные госорганами. Например, АО «Областной аптечный склад», учредителем которого является областное министерство имущества и природных ресурсов, в 2017 году заключил договор лизинга почти на 5,5 млн руб. «Целесообразность приобретения столь дорогого автомобиля была пояснена необходимостью поездок на деловые встречи, что допустимо для частных организаций, но никак не для организаций, учрежденных органами власти. Дивиденды учредителю даже в половинном размере стоимости авто не были бы лишними для бюджета области», – заявляют активисты проекта ОНФ «За честные закупки».

Схожая ситуация отмечена при закупке автомобиля повышенной проходимости Челябинским государственным университетом. Вуз заключил контракт на сумму почти 3 млн руб., составив техническое задание под приобретение конкретного внедорожника с бензиновым двигателем объемом 3,5 л. Руководство ЧелГУ обосновало покупку необходимостью безопасной перевозки большого числа сотрудников (7 посадочных мест), а также сообщило, что на приобретение элитного внедорожника расходуются внебюджетные средства вуза.

«Однако так и не получен ответ, для чего необходимо наличие рейлингов, спойлеров, хромированных ручек, 8-дюймового ЖК-дисплея и электропривода на люке крыши автомобиля, – отмечают в ОНФ. – Несмотря на то, что на покупку авто тратились внебюджетные средства университета, существует масса более перспективных трат в интересах вуза, преподавателей и студентов, действительно повышающих репутацию учебного заведения».

Челябинские эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» подчеркивают: подобные сделки неэффективны и ведут к дискредитации органов власти.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 29.10.18

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