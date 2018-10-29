В центре Челябинска реконструируют сквер

Власти региона намерены включить работы по реконструкции сквера в центре Челябинска в программу «Реальные дела».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский провел встречу с членами совета по молодежной политике Уральского федерального округа. Губернатор поддержал идею реконструкции сквера на улице Елькина и предложил включить получение проектно-сметной документации по проекту в программу «Реальные дела».

«В своей работе совет по молодежной политике УрФО опирается на потенциал регионов. Челябинская область в плане работы с молодежью занимает лидерские позиции. Это касается очень многих направлений, в числе которых волонтерское и поисковое движение, научная деятельность, социальное проектирование, природоохранные проекты, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Новый орган изначально создан как площадка для обсуждения проблем и задач молодежной политики. Мне импонируют ключевые принципы организации его деятельности. Приходит время реальных дел, и сейчас важно и ценно стремление молодых быть полезными для страны. В регионе мы делаем большую ставку на молодых специалистов, которые овладевают рабочими профессиями, становятся инженерами, идут на реальное производство. У Челябинской области мощный кадровый потенциал, и это является важным конкурентным преимуществом. Важно, чтобы наши региональные инициативы получали одобрение и поддержку на окружном и федеральном уровне. В этом плане рассчитываю на вашу активную позицию в рамках окружного совета».

Члены совета по молодежной политике Уральского федерального округа представили свои проекты и идеи о благоустройстве города, привлечении студенческих трудовых отрядов на стройки ШОС, развитии внутреннего туризма – проект «чугунное кольцо России».

Борис Дубровский поддержал идею реконструкции сквера на улице Елькина и предложил включить получение проектно-сметной документации по проекту в программу «Реальные дела». Также губернатор поручил министерству образования Челябинской области организовать работу по сбору идей по благоустройству города.

«Мы планируем увеличить программу «Реальные дела», мне бы хотелось, что бы вы включились в обсуждение этой темы. Идея – это очень важно. Я бы хотел, что бы мы говорили о практике. У нас много что с вами может получиться. Вы должны достигать результата, я в этом буду содействовать, но идеи должны поступать от вас», – резюмировал итоги встречи Борис Дубровский.

Следующая встреча губернатора с членами совета по молодежной политике УрФО, посвящённая городской среде Челябинска, состоится до конца текущего года.

Ранее в Екатеринбурге состоялось заседание совета по молодежной политике с участием полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. В совете созданы рабочие группы по направлениям, они будут функционировать в постоянном режиме, а их основная задача – разработка и реализация перспективных проектов. В рамках работы совета запланировано распространение лучших практик и привлечение молодых людей к мероприятиям в сфере молодежной политики.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.10.18

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