На Южном Урале похолодает до минус 13

В Челябинской области похолодает до -13 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в последние дни октября на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов небольшой снег.

В ночь на 30 октября синоптики обещают в горах умеренный снег, в южных районах небольшой мокрый снег с дождем, слабое отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица. Температура -2, -7, в северных районах -7, -12. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -3, +2 градуса, однако сильный ветер, порывы которого будут достигать скорости 15-19 метров в секунду вряд ли дадут почувствовать относительное потепление.

В ночь на 31 октября похолодает до 3-8 градусов ниже нуля, а в низинах температура упадет до -13 градусов. Днем при сохраняющемся довольно сильном ветре (до 15 метров в секунду) столбик термометра поднимется к отметкам -2, +3 градуса.

В первую ночь ноября ожидается небольшой снег, температура -1, -6. Днем потеплеет до 0, +5 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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