За 4 года объем продукции южноуральского аграрно-промышленного комплекса вырос на 30%.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, с 2014 года объём производства аграрного комплекса увеличился в денежном выражении на одну треть – с 97 млрд до 126 млрд рублей. Это позволило региону занять лидирующие позиции по ряду направлений сельского хозяйства в Российской Федерации.

В результате планомерной политики правительства области за последние четыре года в регионе сформировалась благоприятная экономическая ситуация. Заданная положительная динамика продолжается в 2018 году. Так, по итогам первых восьми месяцев 2018 года Челябинская область занимает в России первое место по производству макаронных изделий, третье место – по производству мяса птицы, шестое – по производству мяса всех видов и производству куриных яиц, восьмое – по производству свинины.

«Мы по праву гордимся нашим сельским хозяйством, которое в последние годы вышло на высокие показатели и значительно увеличило свой вклад в экономику региона, – отметил на открытии Борис Дубровский. – Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу».

Драйвером регионального сельхозпроизводства является мясная отрасль. В растениеводстве из всех субъектов Уральского федерального округа Челябинская область имеет самую большую посевную площадь – 1,9 млн. га. В последние годы, благодаря развитию рынка, существенно увеличен клин масличных культур (подсолнечник, рапс, лён, горчица, соя). Производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) увеличились за период с 2014 года по 2017 год – в два раза, с 1 млн. 140 тыс. тонн до 2 млн. 307 тыс. тонн. Кстати, в 2017 году было собран самый большой урожай, собранный в Челябинской области за последние 25 лет. В 2018 году аграрии региона собрали в бункерном весе 1 млн. 903 тыс. тонн зерна.

Область имеет мощный кластер перерабатывающей промышленности –821 предприятие. Это является значительным резервом для реализации инвестиционных проектов, укрепления сырьевой базы, развития экспортной составляющей АПК. Мясная продукция и зерновая переработка сегодня активно поставляются за пределы региона. Достаточно сказать, что вывоз составляет более 80% макаронных изделий, более 80% – муки и круп, в том числе на экспорт. В последние годы большим спросом пользуется растительное масло.

В Челябинской области накоплен положительный опыт реализации инвестиционных проектов и освоения новых технологий. С 2014 года в регионе реализовано 18 инвестиционных проекта стоимостью около 35,8 млрд рублей. Построены с нуля новые птицеводческие площадки и две птицефабрики в Кунашакском и Нагайбакском районах. Аналогичные процессы увеличения мощностей, модернизации производства наблюдаются в свиноводстве. В начале 2018 года в области открыт новый завод по производству напитков из растительного сырья, первый в России.

Среди крупных проектов, планируемых к запуску, – строительство тепличного комплекса «Горный» при участии Фонда моногородов, строительство завода по производству осетровых пород рыб.

Реализации инвестиционных проектов и развитию отраслей способствует выстроенная эффективная система государственной поддержки на основе федерального и регионального субсидирования. Годовой объём государственной поддержки составляет 4,4 млрд рублей. На условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов реализуются такие важные направления как несвязанная поддержка в растениеводстве, субсидирование приобретения элитных семян, поддержка производства молока, субсидии на содержание племенных животных и приобретение генетического материала, строительство новых ферм и комплексов (капексы), грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Помимо субсидий на основе софинансирования, в регионе применяются субсидии только за счёт средств областного бюджета, направленные на возмещение затрат на приобретение удобрений, техники, на возделывание незадействованных сельскохозяйственных сельхозугодий, на производство скота и птицы, на сбор и реализацию молока кооперативами, на развитие мясного скотоводства и т.д. Кроме того, по системе льготного кредитования в 2018 году оформлено краткосрочных кредитов на сумму 8,7 млрд. рублей, долгосрочных инвестиционных – на сумму 3,6 млрд. рублей.

Сформированная система поддержки позволяет наращивать производственный потенциал, обновлять основные производственные фонды. Так, в 2017 году объём субсидий на приобретение техники составил 200 млн рублей, что в совокупности с федеральными льготами сельскохозяйственным товаропроизводителям позволило приобрести машин и оборудования на сумму два миллиарда рублей.

Активизация закупок отечественной техники способствует развитию рынка сельскохозяйственного машиностроения. На территории Челябинской области имеется целый ряд промышленных предприятий, занимающихся производством оборудования для аграриев. В 2017 году на базе десяти наукоёмких предприятий была создана Ассоциация «Промышленный кластер «УралАгроМаш». Предприятия кластера принимают участие в модернизации отрасли птицеводства и других отраслей животноводства, в производстве запасных частей. С участием кластера уже проведена реконструкция инкубатора на Сосновской птицефабрике, замещено оборудование французского производителя для осеменения птицы на ООО «Чебаркульская птица».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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