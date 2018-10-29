В Челябинской области на 20% выросло число фальшивых купюр

На Южном Урале резко выросло число поддельных пятитысячных купюр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего за 9 месяцев 2018 года из оборота было изъято 563 поддельных денежных знака, ровно на 100 штук больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, по данным отделения «Челябинск» Уральского главного управления Центробанка России, чаще всего подделывают купюры достоинством 5 тысяч рублей. С января по сентябрь их было обнаружено 506 штук, что на 144 купюры больше, чем год назад.

А вот к тысячным купюрам фальшивомонетчики охладели: за год их число сократилось почти в 2 раза: с 84 до 44.

Что касается более мелких купюр, то их число незначительно и почти не изменилось. Так, 500-рублевых фальшивок изъято 9 (в прошлом году – 8), 100-рублевых – 1 (против 4 год назад), 50-рублевых – 3 (в 2017году – 5). Незначительно и число фальшивых долларовых купюр – 11 против 8 год назад.

Интересно, что новые купюры номиналом 200 и 2 тысячи рублей среди подделок в Челябинской области пока не находили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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