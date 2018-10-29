С точностью до наоборот: челябинцы не верят в усилия чиновников по улучшению экологии (ИНФОГРАФИКА)

Челябинцы не верят в усилия чиновников по улучшению экологической ситуации в городе и не надеются, что в ближайшее время произойдут позитивные изменения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре активисты Челябинской областной общественной экологической организации «Зеленый Город» провели опрос горожан по теме: «Основные загрязнители и пути решения экологических проблем».

Оказалось, что состояние атмосферного воздуха отрицательно оценивают 77% горожан. Основными загрязнителями, по мнению участников опроса, являются крупнейшие промышленные предприятия.

Инфографика предоставлена ЧООЭО «Зеленый Город»

При этом 78% челябинцев не верят что предпринимаемые сегодня меры – установка датчиков, ужесточение законов – будут работать.

Более того, нет у респондентов уверенности и в том, что ситуация может кардинально улучшиться к саммитам ШОС и БРИКС в 2020: оптимистично смотрят на такую перспективу лишь 22,5% участников опроса, 47,9% считают, что ничего не изменится. А еще 29,6% полагают, что если воздух и станет чище, то исключительно на время саммитов: промышленники просто несколько дней не будут ничего выбрасывать, создавая иллюзию чистого воздуха, как это бывает во время визитов в Челябинска президента России или каких-либо правительственных комиссий.

Активисты «Зеленого Города» толкую результаты собственного исследования парадоксальным образом: «Таким образом, можно сделать вывод, что челябинцы видят перспективу в переменах к лучшему, а именно, положительно оценивают совместные усилия властей по улучшению обстановки». Что внушает им безудержный оптимизм, хотя ими же составленные диаграммы демонстрируют прямо противоположную тенденцию, авторы исследования не уточняют.

Напомним, организация «Зеленый Город» создана в октябре 2017 года. Среди ее учредителей Константин Лопин – эксперт Общественной палаты Челябинской области, тоже отличающейся весьма позитивным взглядом на экологические проблемы Челябинска, а также Артем Анисин – председатель Молодёжной палаты Челябинска при Челябинской городской Думе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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