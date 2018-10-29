Перевозчиков мусора в Челябинске обвиняют в мошенничестве

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств под предлогом оказания услуг по вывозу отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, организации, оказывающие услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, незаконно сэкономили полученные от граждан деньги в сумме более 1 млн. рублей.

В частности, перевозчики вывезли из Челябинска в 1,5 раза меньше мусора, чем должны были. Остальное под видом вторичных ресурсов отправлялось на переработку, причем сортировались отходы на незаконных площадках.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества.

Челябинск, Павел Зварзин

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