В Челябинске будут судить экс-полицейских, «списавших» почти миллион бутылок конфискованной водки

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о фальсификации доказательств и сбыте изъятой водочной продукции сотрудниками полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительные заключения по уголовным делам в отношении троих жителей Челябинска. В зависимости от степени участия они обвиняются в фальсификации доказательств по уголовному делу, превышении должностных полномочий, организации фальсификации доказательств, а также пособничестве в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий.

По версии следствия в 2013-2014 годах один из южноуральцев, занимая должность следователя следственного управления УМВД России по Челябинску по указанию начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при помощи гражданского лица сфальсифицировал ряд доказательств по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

Следователь подделал ряд протоколов следственных действий и процессуальных документов. В результате из уголовного дела «испарились» около 945 тысяч бутылок конфискованной водно-спиртовой смеси. После этого подельники реализовали изъятую продукцию, выручив не менее 11,6 миллиона рублей. Полученными от продажи средствами один из полицейских и организаторы преступления распорядились по своему усмотрению.

В ходе расследования сотрудники полиции уволены по отрицательным мотивам.

Уголовные дела в отношении трех обвиняемых были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве. После утверждение обвинительных заключений по ним материалы направлены для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска.

Уголовное дело в отношении двух организаторов преступной группы – бывших работников УМВД России по Челябинску в настоящее время находится в стадии окончания расследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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