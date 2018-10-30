В южноуральской маршрутке умер пассажир

В Челябинской области умер пассажир маршрутного такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 29 октября в Коркино.

66-летнему пассажиру микроавтобуса, следовавшего по маршруту №1, внезапно стало плохо. Водитель маршрутки попытался довезти мужчину до станции скорой медицинской помощи. Однако, как пишет «Горняцкая правда», к моменту прибытия медикам оставалось лишь констатировать смерть пожилого южноуральца.

По предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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