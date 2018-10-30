Миасцы отстояли право на тишину

В Челябинской области суд заставил крупного федерального ритейлера отключить холодильники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, Миасскицй городской суд встал на защиту жильцов дома №59 по улице Макеева в Миассе.

В пристрое к зданию расположен магазин известной в России торговой сети. Однако работа ритейлера доставляла южноуральцам не столько удобство, сколько серьезный дискомфорт: шум от работы четырех мощных кондиционеров значительно превышал допустимый уровень.

Жильцы квартир, расположенных в доме, пожаловались на невыносимый шум. Проведенная после жалобы экспертиза показала значительное превышение допустимых параметров уровня звука и шума, прописанных в СанПиН. После этого надзорное ведомство обратилось в суд с требованием приостановить эксплуатацию холодильного оборудования на 60 суток.

Впрочем, руководство магазина попыталось убедить судей, что ситуация уже исправлена. Изначально кондиционеры стояли на земле друг над другом. После экспертизы их подняли на крышу, заявив, что сами провели замеры, и теперь уровень шума якобы отвечает санитарным требованиям. Однако суд расценил перемещение кондиционеров лишь как частичное устранение нарушения, а экспертизу отверг в целом, поскольку она была проведена неаккредитованным органом, и не в помещении, а на улице.

Суд расценил шум от кондиционеров как угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, поэтому назначил наказание в виде административного приостановления эксплуатации холодильного оборудования на срок 60 суток.

Теперь до устранения нарушений магазин вынужден продавать только продукты длительного хранения. В настоящее время освобождены от товаров все охлаждаемые витрины: молочные, мясные, полуфабрикатов и заморозки. Кондиционеры и блок электропитания опечатаны,а руководство магазина получило предупреждение об уголовной ответственности в случае самовольного включения оборудования. Впрочем, если торговая точка исправить нарушения раньше установленных судом 60 дней, административное наказание будет завершено досрочно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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