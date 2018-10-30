В Карталах чиновница Роспотребнадзора вместо уничтожения контрафакта вернула его владельцу

В Карталах сотрудница Роспотребнадзора предстанет перед судом за получение взятки и служебный подлог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, карталинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудницы территориального отдела Роспотребнадзора, обвиняемой в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия в августе 2017 года сотрудники местного отдела полиции в ходе оперативных мероприятий изъяли у южноуральца немаркированную продукцию: 57 бутылок водки и 1 тысяча 770 пачек сигарет.

Материал о факте незаконного оборота табачных изделий и алкогольной продукции направили в территориальный отдел Роспотребнадзора. Получила его одна из сотрудниц надзорного ведомства, которая и занялась составлением протокола об административном правонарушении. Однако по ходу дела женщина решила немного подзаработать за счет правонарушителя, вернув ему изъятую продукцию за вознаграждение. Свою благосклонность чиновница оценила в 35 тысяч рублей.

Дело об административном правонарушении было рассмотрено судом, южноуралец признан виновным, изъятая алкогольная и табачная продукция подлежала конфискации и уничтожению. Однако вместо этого сотрудница Роспотребнадзора предоставила мировому судье поддельный акт об уничтожении конфиската, а продукцию вернула владельцу.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемой на общую сумму свыше 470 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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