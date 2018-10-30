Мигрант, превративший жену и сына в живые факелы, получил 19 лет колонии

В Челябинской области гражданин Узбекистана осужден за убийство 4-летнего ребенка и покушение на убийство жены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 31- летнего выходца из Узбекистана в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также покушении на убийство двух лиц, совершенных с особой жестокостью, общеопасным способом.

Напомним, трагедия произошла 19 марта прошлого года в поселке Горный Аргаяшского района. Во время ссоры с сожительницей мигрант решил покончить с собой, а также убить жену и 4-летнего сына. Он облил бензином себя, сожительницу, а также пол, предметы интерьера и мебели.

Впрочем, довести задуманное до конца мужчина не смог: когда вспыхнула мебель, а на самом несостоявшемся самоубийце и женщине вспыхнула одежда, они выбежали из помещения и сумели потушить на себе одежду. Но маленький мальчик выбраться из полыхавшего дома не смог и умер от отравления угарным газом.

Сначала пострадавшая женщина заявила, что поджег устроил ее сожитель. Однако во время предварительного расследования тот уговорил ее изменить показания. Сам же он заявил в суде, что поджог совершили другие люди. Однако судья не поверил рассказам подсудимого.

В результате гражданин Узбекистана был приговорен к 19 годам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.10.18

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