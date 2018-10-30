«Колхозненько»: ремонтники уничтожили фасад исторического здания в центре Челябинска

Общественников возмутил безвкусный ремонт фасада, изменивший исторический облик здания в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Дом купца Чикина», расположенного по адресу: улица Карла Маркса, 101, где в настоящее время размещается Челябинский гарнизонный военный суд.

«У меня траур. Прямо сейчас каменный фасад одного из моих любимых зданий в Челябинске закрашивают дешёвой краской. Обезумевшее поколение «евроремонта» добралось и до него. Минус один исторический фасад», – написал один из активистов инициативной группы «Челябинский урбанист» в социальных сетях вечером 29 октября.

Горожан возмутило столь неуважительное отношение к историческому зданию новых владельцев. Впрочем, как и явное отсутствие у них эстетического вкуса. «Аж больно стало, глядя на фото, – написала одна из челябинок. – Краска краской, но ведь историю не вернёшь, и так уже половину домов таких повыдирали, так ещё и это – новый трэш в безвкусных кричащих цветах». Другой комментатор оказался еще более категоричен: «Покрасили краской. Изменилась фактура, изменилось восприятие. Лично я вижу сейчас это как дешевую халтуру». Наконец, еще один челябинец высказался максимально кратко. «Колхозненько», – заметил горожанин.

Фото из сообщества «Челябинский урбанист», VK

Однако больше всего общественники недоумевали по поводу совершенной нерациональности ремонта фасада. Дело в том, что за месяц до покраски фасад очистили специальным оборудованием, фактически восстановив его исторический вид. И больше ничего делать было не нужно, уверены челябинцы. «Где-то с месяц назад «Керхером» вычищали весь фасад этого дома – тщательно, до блеска. Зачем после этого было красить – уже другой вопрос», – отметил один из участников обсуждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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