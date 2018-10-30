В Челябинской области отметили рост прибыли предприятий и средней зарплаты

За 4 года в Челябинской области выросла прибыль предприятий и средняя зарплата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в течение последних четырех лет наполняемость областного бюджета увеличивается, что стало возможным, в том числе, благодаря росту поступлений от основных налогов – налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. С 2014 года среднемесячная заработная плата в регионе увеличилась на 7 тысяч рублей: с 27 тысяч 682,5 рублей до 34 тысяч 852,7 рубля.

Наибольший экономический рост за четыре года показали обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и строительство.

По поручению губернатора Бориса Дубровского правительство проводит планомерную работу по улучшению инвестиционного климата. В 2014 году Челябинская область была включена в число 21 пилотного региона по участию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ. Благодаря системной работе за четыре года удалось значительно повысить значения по ряду показателей рейтинга.

С 2014 по 2018 годы значительно сократились сроки постановки земельных участков на кадастровый учет (с 31 до 18 дней); выдачи разрешений на строительство (со 114 до 79 дней); подключения к сетям электроснабжения (с 90 до 74 дней); выдачи градостроительного плана земельного участка (с 30 до 20 дней). Увеличена доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с 15% до 24%.

Одним из основных механизмов, которые помогают развивать экономику южноуральских моногородов, является создание территорий опережающего социально-экономического развития. Благодаря существенным налоговым льготам резиденты ТОСЭР могут открывать новые производства практически в удобных для их бизнеса условиях. На сегодня четыре южноуральских территории имеют статус ТОСЭР – Бакал, Верхний Уфалей, Озерск и Снежинск.

«Режимы ТОСЭР были созданы для того, чтобы дать толчок к развитию территорий. Муниципальные образования должны развиваться опережающими темпами с максимальным использованием компетенций, которые у них есть. Говоря о компетенциях, мы имеем в виду людей, проживающих в этих городах. Раньше головные предприятия там формировали загруженность населения. С появлением ТОСЭР нам нужны новые, инновационные решения. Со своей стороны, мы сделаем все для этого», – отмечает Борис Дубровский.

Резиденты ТОСЭР получают налоговые льготы. Это налог на имущество – 0% в первые пять лет, потом 1,1% в течение 5 лет вместо 2,2%. Налог на прибыль составит 0% в первые пять лет, потом он будет составлять 10% в течение пяти лет, а затем составит 20%, но предоставляются еще особые условия по таможенным процедурам.

Улучшение условий ведения бизнеса в регионе – приоритетная задача областного правительства, поставленная губернатором Челябинской области. По поручению главы региона проведена «перезагрузка» системы господдержки малого и среднего предпринимательства. Новая система кардинально отличается от тех инструментов, с помощью которых южноуральские власти предоставляли финансирование предпринимателям до 2016 года включительно.

Раньше бизнес получал только субсидии на компенсацию своих затрат, и эта система была хороша, особенно в кризис, отмечают в областном правительстве. Но был и серьезный минус – размер субсидии был ограничен, а охват ее получателей невелик. Борис Дубровский поручил перевести область к возвратным механизмам, что позволило помочь многим предпринимателям, а деньги возвращать в бюджет. Благодаря этой перезагрузке удалось увеличить количество получателей господдержки более чем в 10 раз – с 2 тысяч 300 до 25 тысяч предпринимателей.

В 2017 году по решению губернатора была открыта «Территория бизнеса» – единый офис поддержки предпринимателей Челябинской области, который работает по принципу «одного окна». «Территория бизнеса» в Челябинске объединила такие организации, как Фонд развития малого и среднего предпринимательства, Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития, Центр кластерного развития, Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр инжиниринга, Центр микрофинансирования, Центр предоставления гарантий. Кроме того, здесь разместились «окна» многофункционального центра, где предприниматели смогут получить госуслуги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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