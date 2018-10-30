В Челябинской области ввели карантин по бешенству в Озерске и Копейске

Карантин по бешеству животных объявили еще в двух южноуральских муниципалитетах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя правительства Челябинской области Евгений Редин.

«Определить угрожаемыми зонами по бешенству животных город Озерск Озерского городского округа и Бажовский жилой массив города Копейска Челябинской области», – говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте правительства региона.

По условиям ограничительных мероприятий запрещены проведение выводок и натаски собак на территориях неблагополучных пунктов, на вывоз животных за пределы неблагополучных пунктов и угрожаемых зон.

Карантин по бешенству животных устанавливаются до их отмены распоряжением правительства Челябинской области.

Напомним, во второй половине предыдущей недели аналогичные ограничительные мероприятия были введены в Курчатовском районе областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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