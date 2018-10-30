В Миассе фонарный столб рухнул на автомобиль (ВИДЕО)

В южноуральском муниципалитете столб рухнул на иномарку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 30 октября, на улице Ильмен-Тау в Миассе во время дорожных работ. Об этом горожане рассказали в социальных сетях, разместив видео с последствиями ЧП.

По словам очевидцев, автомобиль МАЗ, принадлежащий дорожной организации, зацепился за провод фонарного столба, из-за чего тот рухнул на стоявший неподалеку Nissan Juke. Судя по расположению кузова большегруза, водитель МАЗа столь неудачным способом пытался вывалить на дорогу привезенный груз.

К счастью, в результате происшествия никто из горожан не пострадал. Однако ремонта легковушки избежать не удастся. Впрочем, как и восстановления электроопоры: столб буквально выворотило из земли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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