На Цинковом заводе поймали «диверсанта»

Незваный гость переполошил сотрудников режимного объекта в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крайне неспокойной выдалась минувшая ночь для работников Челябинского цинкового завода. При разгрузке вагона они обнаружили неожиданного посетителя. Пришлось заводчанам обратиться за помощью спасателей.

По информации пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области, на расположенное в центре города предприятие выезжали бойцы мобильного отряда учреждения. Ночью, при разгрузке вагона, среди мешков был обнаружен енот. Откуда он взялся и как туда попал, неизвестно.

В целях безопасности, опасаясь угрозы от животного, сотрудники завода обратились к спасателям с просьбой изловить животное. Когда с задачей удалось справиться, животное было поймано и выпущено на волю в присутствии представителя Росохраннадзора. Он определил, что непрошеным гостем на Челябинском цинковом стала енотовидная собака.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.10.18

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