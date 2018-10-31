Жена челябинского олигарха вошла в ТОП-25 богатейших женщин России

Жена совладельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова Людмила вошла в ТОП-25 богатейших женщин России. По версии журнала Forbes ее состояние оценивается в 180 млн долларов, и с этим показателем она занимает 23 место. Отметим, что семья Антиповых, помимо ЧЭМК и группы «Ариант», владеет Серовским заводом ферросплавов, АО «Кузнецкие ферросплавы», а также частью дальневосточной портовой инфраструктуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые Людмила Антипова попала в рейтинг в 2016 году: она занимала 11-ю строчку с состоянием в 170 миллионов долларов. Тогда вместе с ней в ТОП-25 входили дочь второго совладельца «Арианта» (Александра Аристова) Елена Кретова – 135 млн долларов, 15-е место, а также супруга Аристова Людмила – 100 млн долларов, 18 место. В текущем году ни та, ни другая в рейтинг не попали: ТОП замыкают член совета директоров банка МФК Екатерина Игнатова и Ирина Герасименко, названная, как и Антипова, частным инвестором. Эти дамы тоже могут похвастаться состоянием в 180 млн долларов.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Елена Батурина: за год ее капиталы подросли на 20% о оцениваются сегодня в 1 млрд 200 млн долларов. А втором месте гендиректор онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук – 600 млн долларов.

Челябинск, Игорь Юров

Челябинск. Другие новости 30.10.18

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