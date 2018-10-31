Уральская авиакомпания оказалась в центре скандала в Сибири

Челябинская авиакомпания оказалась фигурантом уголовного дела в Туве: владельцев обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «С Брок», основным видом деятельности которого является оказание услуг грузового воздушного транспорта, выиграло конкурсы и заключило контракты с тувинским ГАУ «Авиалесоохрана» патрулированию территории республики с целью выявления и тушения лесных пожаров.

«3 июня 2018 года при заходе на посадочную площадку «Шагонар» у самолета АН-2, на борту которого находились сотрудники ГАУ РТ «Авиалесоохрана», остановился двигатель. Причина – заправка автомобильным топливом, – рассказали в Западно-Сибиской транспортной прокуратуре. – Кроме того, вопреки требованиям эксплуатационной документации у командира воздушного судна не было свидетельства пилота, а второй пилот на борту отсутствовал. Данное происшествие было укрыто руководством ООО «С Брок».

Следователь Абаканского следственного отдела на транспорте отказал в возбуждении уголовного дела по факту выполнения ООО «С Брок» лесоавиационных работ с использованием ненадлежащего топлива.

Однако осуществление полета на самолете Ан-2 создавало угрозу жизни и здоровью находившихся на борту самолета сотрудников ГАУ РТ «Авиалесоохрана». Указанные обстоятельства послужили основанием для отмены прокуратурой незаконного процессуального решения следственного органа».

На основании постановления Западно-Сибиской транспортнй прокуратуры Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Челябинск, Павел Зварзин

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