Силовиков подозревают в попытках предать забвению память о терроре

В Челябинске потребовали восстановить мемориальную доску на здании, в котором в годы Большого террора находилась расстрельная комната.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане выступили с открытым обращением к УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области. Текст опубликовал в соцсетях координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев: «В октябре 1995 года во внутреннем дворе управления ФСБ на фасаде здания по адресу: Челябинск, улица Васенко – 39, где находилась расстрельная комната, была установлена памятная доска с текстом «В этом здании в период массовых репрессий 1930-40-х гг. приводились в исполнение приговоры о расстреле граждан, безвинно репрессированных по политическим мотивам. Вечная память погибшим!»

Эта доска была установлена на основании распоряжения главы администрации Челябинска Вячеслава Тарасова. К 2005 году часть здания ФСБ на улице Васенко сносят и на месте, где находилась расстрельная комната, возводят новое здание. В этот период памятная доска была демонтирована и утрачена.

Попытки выяснить, кто произвёл демонтаж – представители УФСБ или ГУ МВД – дали отрицательные результаты. ГУ МВД свою причастность к памятной доске отрицает. Начальник УФСБ Ю.С. Никитин также утверждает, что сотрудники УФСБ демонтаж памятной доски не производили. В 2000-е годы во внутреннем дворе ГУ МВД установлена памятная доска с текстом «Памяти жертв политических репрессий 30-40 годов… Память о них сохранится, пока остаёмся людьми!» Эта памятная доска кардинально отличается от доски, установленной в 1995 году. Большая часть здания бывшего ОГПУ-НКВД-КГБ перешла к управлению МВД, но часть здания с фасадом на улицу Васенко, где находилась расстрельная комната, осталась у ФСБ. Именно на этом фасаде и должна быть установлена памятная доска с текстом в редакции 1995 года. Нежелание восстанавливать памятную доску является очень странной позицией. Мы считаем, что руководители УФСБ и ГУ МВД должны определить степень виновности их подчинённых в уничтожении памятной доски 1995 года и восстановить её на месте, доступном для общего обозрения, то есть на фасаде здания ФСБ на улице Васенко – 39. Иначе закрадывается подозрение, что УФСБ и ГУ МВД пытаются по каким-то всем непонятным причинам предать забвению память о сталинском терроре и безвинных жертвах 1930-х годов».

Обращение переждано в региональные управления ФСБ и МВД.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.10.18

Профсоюзы раскритиковали новые «пенсионные» планы правительства РФ. / Подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске будет курировать Мутко. / Россиян возмущает бедность. Но еще больше – рост цен. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»