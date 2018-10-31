В Челябинске иномарки без водителей задавили человека

В Челябинске во время разгрузки новых иномарок погиб человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе. Автовоз привез машины к фирменному автосалону. Спустив первый Ford с прицепа, водитель направился ко второму, но машина по каким-то причинам сама скатилась с платформы, и мужчину зажало между двумя автомобилями. От полученных травм водитель автовоза скончался.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.10.18

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