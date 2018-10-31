Борис Дубровский подвел предварительные итоги 2018 года (ВИДЕО)

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвел предварительные итоги 2018 года: главное – производство сохраняет положительную динамику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за девять месяцев индекс промышленного производства на Южном Урале составил 100,5%.

Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2018 года вырос на 35%. Ввод в действие жилых домов увеличился на 12%, составив 845 тысяч квадратных метров. Объем розничной торговли прирос на 4,5%. Экспорт достиг 4 миллиардов 465 миллионов долларов (+10%), импорт – 1 миллиарда 887 миллионов долларов (+15%).

Областное правительство настораживает падение объемов металлургического производства: 99% по сравнению с прошлым годом. Также зафиксировано падение показателей и в сельском хозяйстве. Впрочем, и то, и другое объяснимо. Аграриев подвели погодные условия, и в итоге они собрали 1,9 миллиона тонн зерна против рекордных 2,4 миллиона тонн в прошлом году. Что касается металлургии, то не последнюю роль в снижении показателей сыграли введение в отношении металлургической продукции России заградительных пошлин в США и аналогичные тенденции в странах Евросоюза.

«Вместе с тем, стоит отметить, что подобные же негативные факторы действовали в 2015-2016 годах, но тогда снижение индекса промпроизводства было намного серьезнее. Поэтому необходимо определить более долгосрочные тренды экономического развития региона. И если проанализировать итоги развития региона за последние четыре года (2014-2017), то мы увидим, что индекс промпроизводства вырос за это время на 5,8%. Объем сельхозпродукции увеличился за это же время со 107 до 126 миллиардов рублей. Средняя зарплата выросла с 27,4 тысячи до 34,8 тысячи в 2018 году. Уровень безработицы снизился с 1,47% до 1,1%. Это говорит, что мы преодолеваем сложности и поступательно движемся вперед», – отметил Борис Дубровский.

Подтверждает слова главы региона и приток доходов в бюджеты разного уровня. Так, поступления в консолидированный бюджет за 9 месяцев нынешнего года достигли 124 миллиардов рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего. Доходы областного бюджета показывают еще более существенный рост: по итогам января-сентября 2018 года они выросли на 16%, составив 98 миллиардов. А за 10 месяцев нынешнего года они выросли на 19-20% (до 115 миллиардов рублей).

«Денег не бывает много, – признает Борис Дубровский. – Мы понимаем, что находимся в устойчивом финансовом положении. Но те задачи, которые перед нами стоят, по развитию Челябинской области, требуют от нас больше финансовых ресурсов. Поэтому мы встраиваемся во все программы стратегического 204-го указа президента России. Мы понимаем, что наше финансовое состояние позволяет нам участвовать во всех программах. Так мы будем получать господдержку. Хорошо, что нам удалось избавиться от коммерческих кредитов. Это была большая нагрузка: кредиты не только у бюджета области были, но и у ряда муниципалитетов. Консолидированному бюджету их обслуживание стоило 1,8 миллиарда рублей в год. Цифра серьезная. Сегодня у бюджета области кредитов коммерческих нет. Боюсь всегда такие вещи говорить, ведь слышат нас не только наши жители, но и те, кто размышляют о поддержке области. Но честно скажу: у нас есть деньги на остатках, теперь мы зарабатываем на депозитах. Мы консолидировали ресурсы, понимая задачи по развитию, которые перед нами стоят. Все ресурсы мы на это направим. Что касается соцпроектов и соцпрограмм, все расходы с ростом выше инфляционного. Вот моя текущая оценка: мы устойчивы, но это не должно являться поводом останавливаться в развитии и считать, что мы всего достигли. 200 миллиардов поступления в консолидированный бюджет, а мы так должны закончить год, не совсем то, что мы хотим. У некоторых регионов бюджетная обеспеченность выше. Для меня и команды это мотивация. Мы над этим работаем».

Несмотря на сложности, бюджет Челябинской области продолжает оставаться социально ориентированным. Так, финансирование учреждений культуры увеличилось за последние четыре года в 5,5 раз (с 48 миллионов до 218 миллионов), и до 75% увеличилось количество зданий культуры, имеющих нормальное состояние.

За четыре года в регионе построены и открыты 47 новых детских садов и 5 школ. «Таких темпов строительства школ Челябинская область еще не знала, – подчеркивает Борис Дубровский. – Президент России Владимир Путин поставил задачу ликвидировать нехватку мест в дошкольных учреждениях до 2021 года, и мы активно работаем над решением этой проблемы».

Усовершенствование материально-технической базы позволит перейти на односменную систему обучения в школах, этого регион должен добиться к 2025 году.

Сейчас все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, проблема с яслями закрыта на 74% – вопрос решен в 27 из 43 муниципалитетов. За 2018-2019 годы в регионе будет создано 2,5 тысячи мест в детских садах, в том числе для детей от 2 месяцев до 3 лет.

Новые школы в Магнитогорске и микрорайонах Парковый и Ньютон Челябинска созданы по современным образовательным стандартам, которые подразумевают не только классно-урочную работу, но и семинары, лекции, лабораторные исследования. Начиная с 8 класса, для каждого ученика выстраивается индивидуальная образовательная программа с предпрофильным углубленным изучением предметов по выбору. Это позволит ученикам лучше подготовиться и успешней сдать единый государственный экзамен.

Одно из важнейших направлений ближайших лет – улучшение экологической ситуации в Челябинске

Наконец, в активной фазе находится подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. Строится аэропорт. Выбран подрядчик по строительству аэродрома. Сейчас он разворачивает технику, заключает договоры с поставщиками ресурсов. «Есть полное ощущение, что мы работаем в тех регламентах, которых надо придерживаться, чтобы аэропорт принял все 30 делегаций и других гостей в 2020 году», – заявил глава региона. Продвигается работа и по конгрессно-выставочному комплексу на реке Миасс. «Архитектурное решение было одобрено гражданами Челябинска в рамках международного конкурса, – напомнил Борис Дубровский. – Когда объект был выбран, я считал, что реализация будет затруднена, ведь он внешне креативный. А сейчас, когда он разложен до проектной и исполнительной документации, мы понимаем, что он будет реализован. Мы уже переходим к фазе проектирования и, по большей части, строительства объектов. В соответствии со всеми стандартами».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 31.10.18

Дело главы Аргаяшского района передано в суд. / В Челябинске иномарки без водителей задавили человека. / Силовиков подозревают в попытках предать забвению память о терроре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»