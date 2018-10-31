Бизнес-диванчик: из России пытались вывезти «Мерседесы» под видом домашних вещей (ВИДЕО)

В Челябинской области на границе с Казахстаном поймали машину с «начинкой».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, интересную находку контрразведчики совместно с коллегами из Челябинской таможни обнаружили в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бугристое при выезде из Российской Федерации.

В ходе досмотра автомобиля марки «КамАЗ», следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Ош (Киргизия) под сборным грузом домашних вещей силовики нашли 2 автомобиля «Мерседес Е-220», а также 4 мотоцикла без регистрационных знаков и документов.

В настоящее время водитель и груз переданы сотрудникам Троицкого таможенного поста для проведения разбирательства, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.10.18

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