На Южном Урале «неизвестный экскаватор» оставил поселок без газа и тепла

Поселок в Челябинской области едва не взлетел на воздух.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», инцидент произошел в поселке Петровский Красноармейского района.
«Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера 29 октября в 15:25. Прибыв на место, специалисты аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Челябинск» обнаружили, что при проведении земляных работ неустановленным экскаватором поврежден участок подземного газопровода среднего давления. Сообщение об инциденте было отправлено в дежурную часть РОВД Красноармейского района, на место происшествия прибыл экипаж ГИБДД», – рассказали в газотранспортной компании.
Для устранения угрозы взрыва и пожара газовики вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства на газопроводе. В зону отключения попали 129 абонентов частного сектора и 2 блочные котельные.
Газовикам удалось подать газ отключенным потребителям в 19:50. Затраты на восстановление газопровода будут возложены на виновника происшествия, которого предстоит установить полиции.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 31.10.18
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