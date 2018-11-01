В Челябинске закроют один из ЗАГСов

Отдел ЗАГС в Металлургическом районе Челябинска не будет работать с горожанами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением ремонтных работ в Металлургическом отделе ЗАГС прием граждан с 1 по 15 ноября проводиться не будет.

«Прием документов для государственной регистрации актов гражданского состояния, прием заявлений для оформления повторных свидетельств и иных документов, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния может осуществляться через МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг города и Единый портал государственных и муниципальных услуг», – рассказали в администрации.

Государственная регистрация брака по принятым ранее заявлениям будет проходить в обычном режиме, уточнили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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