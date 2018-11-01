На Урале дорогу в детский сад проложили под железнодорожными вагонами

Южноуральцы с детьми вынуждены протискиваться под железнодорожными вагонами по пути в детский сад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, по факту публикации в некоторых средствах массовой информации сообщений о том, что на станции Гумбейка Челябинской области дети по пути в детский сад вынуждены лазить под железнодорожными вагонами, организована доследственная проверка.

В настоящее время следователи ведомства проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств, изложенных в публикациях средств массовой информации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.11.18

В Челябинске закроют один из ЗАГСов. / 1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: южноуральский хэллоуинчик. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»