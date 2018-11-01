«Докатились»: чиновники придумали новый повод для запрета массовых мероприятий

Южноуральские чиновники нашли новый повод для запрета массовых мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты общественного движения «СТОП ГОК» подали в администрацию Коркинского городского поселения уведомление о проведении пикета против строительства Томинского ГОКа (проект Русской медной компании). Напомним, в Коркинском разрезе планируется размещать отходы этого производства, что многие считают опасным для окружающей среды и жизнедеятельности не только Коркино, но и окрестных территорий, в том числе миллионного Челябинска.

Пикет планировалось провести 10 ноября либо на площади Ленина, либо на улице Ленина, либо рядом со сквером Победы. Было заявлено до 30 участников.

Однако коркинские чиновники в проведении пикета отказали. И даже не потому, что организаторы заявили для мероприятия «неподходящие места», а потому что подавший уведомление не приложил к нему справку об отсутствии судимости. По такому поводу в проведении массовых мероприятий на Южном Урале еще не отказывали.

«Это является дискриминацией по социальному признаку, что подразумевает под собой нарушение Статьи 136 УК РФ, – прокомментировал ситуацию активист движения «СТОП ГОК» Сергей Белогорохов. – Также идет прямое нарушение 54 ФЗ. Докатились».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.11.18

На Урале дорогу в детский сад проложили под железнодорожными вагонами. / В Челябинске закроют один из ЗАГСов. / 1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»