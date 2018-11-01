Колодцы-ямы и пассажиры в лужах: общественники оценили ремонт дорог в Челябинске

Активисты нашли в Челябинске небезопасные отремонтированные автодороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения провели мониторинг дорог, отремонтированных в Челябинске в 2018 году по муниципальной и федеральной целевым программам. По данным общественников, приоритетный проект министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» (БКД) реализуется на Южном Урале с явными нарушениями. Виной тому – отсутствие конкуренции на рынке дорожных работ.

«Несмотря на то, что чиновники на днях анонсировали окончание работ на объектах БКД, челябинскими активистами выявлены существенные недочеты. Так, на автодороге «Меридиан» не поднято вровень с полотном множество колодцев, один из них находится прямо напротив городской ГИБДД. То же самое происходит на улицах Воровского (от Курчатова до Тарасова) и Блюхера, отремонтированных в этом году по муниципальной программе. Около дома №15 по улице Блюхера мы увидели свежую заплату, оставленную после проведения работ коммунальными службами. А не прошло и месяца после того, как там положили новый асфальт», – рассказал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Олег Гудимов.

Осенние осадки показали, что далеко не везде соблюдается уклон дорожного полотна, в результате чего на проезжей части образуются лужи. Например, на улице Воровского вода скапливается прямо напротив остановки общественного транспорта «Курчатова» («Горбольница»), и пассажиры вынуждены выходить из троллейбусов прямо в лужу. На улицах Блюхера и Доватора скопление воды образуется прямо у пешеходного перехода. На перекрестке улицы Воровского и Свердловского проспекта (при движении в сторону центра) лужа между второй и третьей полосой, что небезопасно при наступлении заморозков.

У челябинских экспертов вызывает сомнение качество укладки асфальта на перекрестке улицы Воровского и Свердловского проспекта. Посередине дороги виден треугольник, который явно отличается по внешнему виду от остального асфальта – либо асфальта не доложили, либо его не доуплотнили.

«На перекрестке улицы Курчатова и Свердловского проспекта наблюдается просадка, видно даже, что рельсы имеют волнообразную форму, при проведении недавнего ремонта не стали особо заморачиваться и просто повторили ее профиль. Возникает вопрос, почему при столь масштабном ремонте не учитываются уже имеющиеся дефекты и не исправляются при замене верхнего слоя асфальта, а ремонт идет по пути наименьшего сопротивления – как срезали, так и положили? Формально нормативы ровности, скорее всего, соблюдены, но только вода не хочет течь в расположенные неподалеку колодцы ливневой канализации, а остается на проезжей части. А в случае с трамвайными рельсами что будет, когда «трамвайщики» приведут в порядок свои пути? Необходимо будет заново асфальтировать этот участок», – отметил Гудимов.

По мнению экспертов, причина системных нарушений при ремонте дорог Челябинска – в полном отсутствии конкуренции на рынке ремонта и обслуживания дорог. Общественники считают, что если у единственного подрядчика не хватает мощностей провести ремонт в сроки и в необходимом объеме, то городским властям необходимо привлечь еще двух-трех исполнителей. Это обеспечит резерв по срокам, объемам и конкурентную борьбу за распределение контрактов, где главным параметром станет качество выполняемых работ и обеспечение безопасности дорожного движения при их проведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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